Cia. do Trailler lança áudio-tour “Eis-me Aqui!” nesta sexta em São José dos Campos

A cidade não para… a arte também não. A arte penetra a cidade, ambas se encontram embaladas pelo frenesi das festas de fim do ano que se aproximam. Uma pandemia demora a ir embora; vidas, cotidianos e a própria arte se refazem. Pessoas andam de um lado para o outro, sem sentido, em busca de um padrão de vida que lhes é imposto. Elas procuram algo para dar significado às suas vidas? Nesse contexto, a Cia. do Trailler – Teatro em Movimento, de São José dos Campos, lança no próximo dia 10, o audio tour “Eis-me Aqui! – Entre o Flanar e Outras Formas de Perder-se”, de Marcelo Denny e André Ravasco, uma experiência de caminhada sonora, teatral e performática pelo centro da cidade. Para participar do evento é necessário fazer inscrição com antecedência pelo WhatsApp – (12) 98818-2714.

O ponto de partida dessa jornada se dará em uma praça central – em São José dos Campos, a Praça Afonso Pena, a partir das 14h. Com fones de ouvido, os convivas, que ora observam e ora se tornam parte da experiência, se transformam em um dos personagens de “Esperando Godot”, do escritor irlandês Samuel Beckett. Eles serão conduzidos por um áudio em que diferentes narradores lhes indicam ações e investigações pessoais. Um outro personagem saído da obra de Samuel Beckett será o guia do percurso entre corredores de comércio e caminhos que agucem os sentidos e pensamentos dos convivas.

“O deslocamento pela cidade é uma busca por essa enigmática figura de ‘Godot'”, explica a atriz e diretora da Cia. do Trailler, Caren Ruaro. “As figuras que encontramos são intervenções que se atritam com o plano da realidade, assim como o caminhar de atuadores e de convivas que atravessam a paisagem urbana sendo observados pelos passantes. Será que encontraremos Godot?”, diz a sinopse de “Eis-me Aqui! – Entre o Flanar e Outras Formas de Perder-se”, com direção geral de André Ravasco, o trabalho mais recente do grupo.

Aprovado pelo edital Expresso Lab, do Programa de Ação Cultural (ProAC), o projeto “A Procura do Nada”, que deu origem ao “Eis-me Aqui!”, terá ao todo sete apresentações na cidade de São José dos Campos e vai percorrer outras cidades do estado, inclusive a Capital, ainda este mês.

“Eis-me Aqui! – Entre o Flanar e Outras Formas de Perder-se” – como, onde e quando:

Inscrições pelo Whatsapp: (12) 98818-2714.

10 a 15/12 – São José dos Campos. Ponto de partida: Praça Afonso Pena, às 14h.

17/12 – Taubaté. Ponto de partida: Praça Monsenhor Silva Barros (“Praça da Eletro”), às 15h.

18/12 – São Paulo. Ponto de partida: (a definir).

20/12 – São José do Rio Preto. Ponto de partida: Praça Don José Marcondes, às 10h.

22/12 – São José dos Campos. Ponto de partida: Praça Afonso Pena, às 14h.

A Cia do Trailler – Teatro em Movimento é um grupo teatral joseense com 19 anos de atuação em todo território nacional. A pesquisa do grupo é focada no hibridismo de linguagens (teatro, artes visuais, música, performance, dança, documentário, audiovisual e audiotour) como possibilidade nas artes cênicas contemporâneas, o que já resultou em inúmeros espetáculos e performances como: “Medealíquida”, “Delirium Áudio Tour: Um rito Poético Efêmero para Transcendências Urgentes”, “Experimento Desterro.Doc”, “A Ponte – Memórias de Um Grito Suspenso”, “E se?”, entre outros.

Além de sua atuação na produção de espetáculos, o grupo mantém como sede, desde 2012, o Teatro Marcelo Denny (Teatro da Rua Eliza), um espaço que oferece programação cultural e pedagógica em São José dos Campos.

Ficha técnica:

“EIS – ME AQUI – Entre o flanar e outras formas de perder-se”.

Ideia original: Marcelo Denny (in memoria) e André Ravasco;

Direção geral: André Ravasco;

Direção musical e sound designer: Marco Antônio Machado;

Dramaturgia: Rogério Guarapiran;

Figurinos e adereços: Pitiu Bonfim;

Atuantes: Andrei Gonçalves, Caren Ruaro, Guilherme Venancio, Laura Ramalho , Luan Fonseca, Simone Sobreda. Apresentando: Maria Alice Ruaro;

Operador de áudio: Rodrigo Roman;

Narradores (áudios) – Donizetti Mazonas, Andreia Barros, Maria Alice Ruaro, Angelica Almeida, Josy Airam, Marco Antônio Machado, Guilherme Venancio, Luan Fonseca, Laura Ramalho, Caren Ruaro, Andrei Gonçalves, André Ravasco, Rodrigo Roman, Raquel Rosa, Pamela de Oliveira, Erika Pontes, Eduardo Victor e Helen Martins;

Produção: André Ravasco e Guia;

Produção local: Antonio Anttunesp (Taubaté) , Leandro Basílio (São Paulo), Andreia Capelli (São José do Rio Preto).

Orientação de pesquisa; Vinicius Torres Machado;

Estúdio de gravação (São José dos Campos): Guilherme Crispim;

Estúdio de gravação (São Paulo): Pedro Canalis;

Assessoria de imprensa: Cris Lopes – MTB: 36643.

Designer gráfico: Felipe Uchôas.