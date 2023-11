Bárbara conquista título de campeã do “MasterChef Profissionais 2023”

Cozinheira apresentou menu de seis pratos e levou a melhor em disputa com Franklin

A noite dessa terça-feira (14/11) foi marcada pela vitória de Bárbara no MasterChef Profissionais. A competidora disputou a final com Franklin e acabou levando a melhor com o menu “Afeto”, inspirado no nome de seu restaurante no Distrito Federal.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, ela descreveu a sensação de conquistar o troféu da maior competição gastronômica do país. “É a realização de um sonho, de uma trajetória que teve muita verdade, sensibilidade e emoção”, disse animada. De entrada, a concorrente serviu pastel com creme de jiló, além de vinagrete e croquete de vatapá. Os pratos principais foram vieira com creme de pupunha e cupim com mini arroz caldoso. Por fim, a brasiliense preparou abacaxi com coco e raspadinha de caipirinha, capim-santo e limão, e bolo de fubá com sorvete de café como sobremesas. “A construção do cardápio teve influência nas pessoas que fizeram parte da minha vida e contribuíram para que eu chegasse até aqui”, explicou.

Franklin e Bárbara ouvem as considerações dos chefs. Foto: Melissa Haidar/Band

MasterChef Profissionais

Antes dela, o MasterChef Profissionais teve somente uma campeã mulher: Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição em 2016. “Para mim, é um grande presente [ganhar o MasterChef] neste momento sendo mãe, empresária e chef, e representar essas mulheres que se desdobram em mil para fazer todas as funções com maestria”, declarou.

Bárbara, que já foi estagiária no restaurante de Helena Rizzo, ficou emocionada com as palavras da jurada. “Ouvi-la me elogiar é melhor do que qualquer prêmio porque estamos aqui para receber esses feedbacks”.

Chefs e Ana Paula Padrão comentam sobre a preparação dos competidores. Foto: Melissa Haidar/Band

Bárbara

A ganhadora ainda aproveitou para mandar um recado para quem se espelha em seu trabalho. “Nunca desistam dos seus sonhos. Usem os desafios e os obstáculos como impulsos para crescerem. Tomem isso como grande missão. Corram atrás e agarrem na mão de quem está por perto”, aconselhou.

Após o resultado, a participante, que desbancou outros 13 adversários ao longo de nove episódios, pretende expandir os negócios e mostrar sua evolução. “Sou muito comedida nos meus passos, mas é claro que a gente quer ampliar o restaurante Afeto e fazer com que ele possa alcançar mais gente e mudar mais vidas”.

Bárbara levou um prêmio do Pão de Açúcar, mercado oficial do MasterChef, no valor de R$ 300 mil no cartão Pão e 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios. Para inovar a cozinha, ela recebeu um conjunto premium de panelas da Royal Prestige. A Eisenbahn ofereceu um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo. Já a ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder mundial, além de entregar um troféu com design exclusivo, ainda vai equipar a casa dela com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço.

Na próxima terça-feira (21), a Band estreia a segunda temporada do MasterChef +, às 22h30, logo após o Perrengue do Dia.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. A atração é exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e nos streamings discovery+ e HBO Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.