Céu, mar e alguém para amar: 10 praias para conhecer a dois

Praia é sempre uma ótima opção, acompanhado, então, melhor ainda! Conheça 10 praias para visitar em casal.

Depois de todo esse tempo em isolamento social os casais querem mesmo é viver momentos de paz e tranquilidade a sós. Afinal, a maioria passou boa parte do isolamento junto ao restante da família. Ou mesmo para quem fez quarentena com seu par, nada melhor que renovar os votos de amor em uma viagem inesquecível.

Os destinos de praia são muito procurados por casais de todas as idades e, no Brasil, não faltam opções para quem ama o mar. Mas quais são as praias ideais para curtir momentos a dois? Confira, a seguir, uma lista com as 10 melhores opções do país.

1. Praia da Oca (BA)

Essa é a praia certa para quem deseja se divertir com atividades na areia. Além do futebol, os visitantes podem praticar futevôlei, beach tennis, slackline e outros esportes ao ar livre.

2. Praia de Porto do Sauípe (BA)

A Praia de Porto do Sauípe é ideal para casais por conta da calmaria. Além disso, ela conta com belezas naturais que encantam qualquer turista.

3. Jericoacoara (CE)

Jericoacoara é a queridinha do momento. A praia fica localizada a 300 km de Fortaleza, capital do Ceará. Entre as principais atrações da praia estão: as Dunas do Pôr do Sol, a Lagoa do Paraíso e a Pedra Furada.

4. Pipa (RN)

Localizado a 80 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Pipa é um vilarejo que atrai turistas do mundo inteiro. Isso porque por lá você encontra lindas praias com uma pegada bem romântica, como é o caso da Praia do Amor.

5. Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago de Fernando de Noronha é considerado um dos mais lindos do Brasil. É também muito visitado por turistas de todo o mundo por seu clima tropical o ano inteiro. A Baía do Sancho é uma praia que se destaca e já foi considerada uma das mais belas do planeta. Por isso e muito mais, muitos casais optam por passar a lua de mel neste paraíso.

6. Trancoso (BA)

Trancoso, na Bahia, também não pode ficar de fora desta lista. Ele também é um vilarejo que atrai pessoas do país inteiro durante o verão. Além de praias lindas, o lugar conta com pousadas muito charmosas. Sem dúvidas é o lugar ideal para casais que buscam bons momentos a dois.

7. Morro de São Paulo (BA)

Morro de São Paulo fica localizado na Bahia e atrai turistas o ano inteiro. Além de belas praias, o lugar oferece um clima rústico, o que o torna ainda mais atraente. Se a sua ideia é entrar em contato com a natureza, então você encontrou o lugar certo.

8. Praia de Coqueirinho (PB)

E para aqueles casais que buscam praias com características selvagens e que nos lembram aqueles filmes com narrativas “perdidos na ilha”, a Praia de Coqueirinho é o lugar certo. Além de águas mornas e mansas, ela é rodeada por coqueiros e formações rochosas.

9. Ilha Grande (RJ)

Ilha Grande fica localizada no meio de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A entrada de carros não é permitida, então os turistas precisam acessar a ilha de balsa ou barco, partindo de Angra. Ela é bem preservada, mas conta com bons restaurantes e, por lá, você encontra opções de trilhas e cachoeiras para aqueles que são mais aventureiros.

10. Arraial do Cabo (RJ)

Localizada próximo a Cabo Frio, Arraial do Cabo conta com paisagens exóticas e é constantemente associada às praias caribenhas. Com águas cristalinas e areia branquinha, ela encanta a todos. Esta é mais uma praia que traz todo o romantismo que os casais esperam encontrar.