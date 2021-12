5 fatos sobre Bela Nalu: das ondas ao Ukulele Kalani

Para os amantes das ondas e aventuras a céu aberto, o nome de Bela Nalu não é incomum. Aventureira desde o ventre, Nalu conquistou o coração de milhares de brasileiros com o seu carisma, seu espírito explorador e, é claro, pelas suas manobras perfeitas no surfe.

O que fez Bela Nalu se tornar uma estrela adolescente amada por muitos admiradores do esporte foi sua presença, desde cedo, na casa de muitos brasileiros pela telinha. A família Nalu protagoniza, desde 2009, séries na rede a cabo do Brasil. Sua fama e carisma lhe renderam, até mesmo, um convite para criar o seu próprio Ukulele Kalani.

Mas, se você não conhece Belinha Nalu, agora é a hora de conhecê-la! Se a aventura está impressa no seu DNA, você vai amar conhecer este astro do surfe brasileiro.

Primeiro fato: Bela é brasileira, mas não nasceu no Brasil

Você sabia que Bela Nalu nasceu em terras havaianas? Era o destino mostrando como a futura promessa do surfe brasileiro já nasceria entre os mares.

Isabelle nasceu na Ilha de Oahu, Havaí, no dia oito de abril de 2007. Filha de Fabiana Nigol e Everaldo Pato, herdou dos pais o espírito aventureiro e o amor pelas ondas.

Com apenas 20 dias de idade, Bela Nalu e seus pais embarcaram em uma viagem de volta para o Brasil. Viajar para sua terra natal foi a primeira das muitas viagens internacionais que entraram para o currículo de Bela ao longo dos anos.

Segundo fato: Nalu significa “onda”

Se você está se perguntando o significado de Nalu, aqui está um fato interessante. O nome Isabelle já estava definido antes mesmo da viagem da família para o Havaí. Mas, faltava um complemento.

E a escolha foi Nalu, que na língua nativa havaiana significa “onda”, ou, até mesmo, “surfe”. Parece que, desde o nascimento, Bela já estava destinada a domar ondas muito maiores do que ela.

Hoje em dia, a família de Bela é conhecida como “Família Nalu” e conquistam o Brasil com imagens de paisagens paradisíacas e aventuras nos mares.

Terceiro fato: a Família Nalu ganhou mais um integrante

Em julho de 2019, a Família Nalu ganhou mais um aventureiro. Bela se tornou a irmã mais velha de Zay Nalu. Ainda com seis meses de vida, o pequeno explorador já viajou com sua família para as belezas naturais do Havaí.

Zay conquistou a paixão de quem acompanha o dia a dia da Família Nalu. Hoje em dia, com apenas dois anos de idade, o pequeno cresceu nos holofotes das séries e da natureza deslumbrante dos destinos da família.

Quarto fato: Bela Nalu tem o seu próprio modelo de Ukulele Kalani

As ondas não são as únicas paixões de Nalu. A música também corre pelas suas veias. A prova disso é que, em 2020, Bela foi convidada pela empresa Kalani Ukuleles para criar o seu próprio modelo do instrumento.

O Ukulele desenhado por Bela possui características que remetem à natureza e ao clima praiano, tão presente no seu dia a dia. Com uma mandala e linhas que lembram ondas, é uma ótima opção para quem é colecionador e ama ter instrumentos que são verdadeiras obras de arte.

Quinto fato: A Família Nalu estreia diversas séries

Além de centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, os integrantes da Família Nalu também convivem com as lentes da série.

A estreia na televisão foi com a série “Nalu Pelo Mundo”, que teve um total de nove temporadas e foi transmitida de 2009 até 2014.

Em 2018, a família gravou uma série documental em uma aventura de bicicleta na Europa. O seriado foi chamado de “Nalu Pelo Mundo de Bike”.

Em dezembro de 2020, foi ao ar o “Nalu e Zay pelo Mundo”, série que marcou a estreia do pequeno Zay nas telinhas do Brasil e mostrou a grande evolução de Bela no surfe. A primeira temporada já está disponível nos canais de assinatura da Globo.

Nalu: promessa brasileira

Nós ainda vamos ouvir bastante sobre esta brasileira nascida com o nome dos mares: em uma entrevista, Bela Nalu mostrou seu desejo de representar o Brasil em uma Olimpíada. Será que deste sonho vêm uma medalha? Se depender das manobras de Isabelle Nalu, com certeza!

Em 2021, Nalu foi o grande destaque do Rip Curl Grom Search Surfe, na qual surfistas enfrentam ondas artificiais. A brasileira de coração foi a grande campeã nas categorias sub-14 e sub-16 femininas.

Nalu é uma das representantes da nova geração de surfistas que trarão muito orgulho para o Brasil. Dentro dessa categoria, também está Sophia Medina, grande amiga de Bela. Agora, é torcer muito para essas futuras grandes campeãs do surfe brasileiro!