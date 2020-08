RMVale tem balanço positivo de abertura de empresas

Dados da ACI de São José dos Campos mostram saldo positivo de 831 empresas entre janeiro e agosto, mesmo com pandemia do novo coronavírus

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba registrou um saldo positivo no balanço entre empresas abertas e empresas fechadas entre janeiro e agosto de 2020. No período foram abertas 1.951 empresas contra 1.120 fechadas, com um saldo positivo de 831 empresas.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

Os números constam de balanço divulgado esta semana pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, com base em números registrados no Escritório Regional da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O ER da Jucesp funciona na sede da ACI de São José dos Campos e tem a RMVale como área de cobertura.

O saldo positivo de 831 empresas é significativo por ter sido registrado durante o período mais grave da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Na análise da ACI de São José dos Campos, é importante notar que em nenhum dos oito meses em análise, o número de empresas fechadas superou o patamar de empresas abertas. Mesmo no mês mais crítico do período, abril, o saldo entre empresas abertas e empresas fechadas foi positivo. Nesse mês, o ER da Jucesp registrou 69 novas empresas e o fechamento de 28, um saldo positivo de 41 empresas. O pico de abertura das empresas foi registrado em junho e julho, com o registro de 370 e 477 novas empresas registradas na Jucesp.

Presidente da ACI de São José dos Campos, Eliane Maia

Para a presidente da ACI de São José dos Campos, Eliane Maia, o balanço feito com base nos números do Escritório Regional da Jucesp mostra que muitos tiveram o despertar pelo empreendedorismo neste momento.

“O que podemos identificar é que 1.951 novas empresas foram constituídas, contribuindo com a economia e o desenvolvimento de pessoas. Não sabemos se as empresas que registraram os distratos de encerramento já estavam inativas há algum tempo e só agora regularizaram a situação ou se efetivamente encerraram as atividades em virtude da pandemia. Esperamos, desejamos e trabalhamos como entidade representativa do comércio, serviço e indústria por dias melhores e consequente crescimento gradativo da economia, saúde e empregabilidade. É a ACI e você, preservando vidas, empregos e empresas”, disse Eliane.

Imagem de Free-Photos por Pixabay