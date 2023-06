Casa do Jovem é campeã da 3ª edição do Desafio Adrenalina

A equipe da Casa do Jovem foi a grande campeã do Desafio Adrenalina 2023, uma corrida com provas e obstáculos que aconteceu no último domingo (25) no Parque da Cidade A competição reuniu 192 mulheres entre 18 e 65 anos matriculadas nas unidades esportivas da Prefeitura de São José dos Campos.

Casa do Jovem

O time da região norte completou o percurso em 32min45seg, ficando à frente da vice-campeã Vila Tesouro (que fez o tempo de 35min06seg) e da terceira colocada, Eugênio de Melo (36min23seg).

Após a disputa, que ocorreu durante toda a manhã, houve a premiação com troféus para as três primeiras colocadas e todas as competidoras receberam medalhas de participação.

Esta foi a terceira edição da prova, que tevê nove estações de desafio, exigindo força, velocidade e resistência das alunas. Entre as provas estavam largada com barreiras, trincheira, obstáculos adrenalina, resgate, muro das lamentações, meia tonelada, força bruta, cama de gato e labirinto.

Foto:Rodolfo Moreira

Desafio Adrenalina

As unidades esportivas participantes foram: Vista Verde, Cerejeiras, Tesouro, Santa Inês, Altos de Santana, Alto da Ponte, Eugênio de Melo, Casa do Jovem, Morumbi, Residencial União, Vila Industrial e Galo Branco.

A novidade desta edição foi a participação de uma equipe masculina, mas de uma forma simbólica, que completou o percurso em 35min54seg. Na composição havia 17 representantes das unidades de Eugênio de Melo, Cerejeiras e Vista Verde.

Foto:Rodolfo Moreira

