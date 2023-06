Calçado estiloso merece laço impecável: como colocar cadarço no Air Force 1?

O Air Force 1 é um dos calçados mais icônicos da Nike, sendo utilizado por diversas celebridades e pessoas que amam tênis. Uma das características mais marcantes desse tênis é o seu cadarço, que precisa ser colocando de forma impecável para que o visual fique perfeito. Mas, muita gente tem dificuldade em colocar o cadarço do Air Force 1. Por isso, preparamos este artigo para te ensinar como colocar cadarço no air force 1 de forma fácil e criativa. Vamos lá?

1.Passo a passo: aprenda agora como colocar cadarço no seu Air Force 1!

O primeiro passo é tirar o cadarço antigo, caso o tênis já tenha um. Depois, comece a passar o cadarço pelos furinhos, começando por baixo e subindo até o topo do tênis.

Certifique-se de que a ponta do cadarço está do lado de dentro do tênis.



Agora, pegue uma das pontas do cadarço e passe pelo primeiro furinho do lado oposto,formando um “X”. Puxe o cadarço para que fique bem justo.

Repita o processo com a outra ponta do cadarço, passando pelo segundo furinho do lado oposto e formando outro “X”. Puxe o cadarço novamente, deixando-o bem justo.

Continue passando o cadarço pelos furinhos até chegar ao último. Depois, ajuste o cadarço para que fique bem apertado e faça um nó para finalizar.

2.Mude o visual do seu sneaker: saiba como trocar o cadarço do Air Force 1.

Se você quer dar uma cara nova ao seu Air Force 1, uma ótima opção é trocar o cadarço.

Existem diversos tipos de cadarços, em diferentes cores, materiais e estilos. Para trocar o cadarço, basta seguir os mesmos passos descritos acima.

3.Transforme seu Air Force 1: tutorial para colocar cadarço de forma criativa.

Se você quer dar um toque especial ao seu Air Force 1, pode colocar o cadarço de forma criativa. Uma opção é fazer um laço bem grande e deixá-lo jogado por cima do tênis. Outra ideia é passar o cadarço apenas pelos furinhos da parte de cima do tênis, deixando a parte de baixo sem cadarço.

4.Não sabe como? A gente te ensina! Como colocar cadarço no Air Force 1.

Se você ainda tem dúvidas sobre como colocar o cadarço no seu Air Force 1, não se preocupe. Basta seguir os passos descritos acima e praticar um pouco. Com o tempo, você vai pegar o jeito e deixar o laço impecável. E, se quiser variar, pode experimentar diferentes formas de colocar o cadarço para deixar o seu tênis ainda mais estiloso.

E aí, gostou das dicas? Agora você já sabe como colocar o cadarço no seu Air Force 1 de forma fácil e criativa. Lembre-se de praticar para deixar o laço impecável e de experimentar diferentes tipos de cadarços para dar uma cara nova ao seu tênis. Com essas dicas, você vai arrasar no look e garantir um visual descolado e estiloso.

Foto de Grailify na Unsplash