São José EC e Grêmio Prudente conquistam última vagas às semifinais

A segunda fase do Paulistão A3 chegou ao fim na noite deste sábado (15/04) com os quatro jogos da sexta rodada. Destaques para Grêmio Prudente e São José, que garantiram as duas últimas vagas às semifinais, se juntando a Capivariano e EC São Bernardo, que já estavam classificados.





Paulistão A3

Os quatro times do Grupo 3 entraram com chances de avançar, mas os mandantes levaram a melhor. O Grêmio Prudente recebeu o Desportivo Brasil e empatou por 1 a 1. Luquinha abriu o placar para os mandantes e Ayrton empatou. Assim, o Grêmio Prudente terminou na liderança, com nove pontos, enquanto o Desportivo Brasil ficou com oito, em terceiro.





São José EC

No outro jogo, o São José enfrentou o União Suzano e conquistou a classificação com vitória por 2 a 1, com gols de Nicholas e Pedro Favela. Cleber Reis descontou. Com oito pontos, o São José avançou em segundo por conta do número de gols marcados (6 a 5). O União Suzano se despede com sete pontos.



O Grupo 2 já tinha Capivariano e EC São Bernardo classificados. O Capivariano terminou na liderança com 13 pontos ao vencer o próprio EC São Bernardo por 1 a 0, com gol de Rodrigo Bonfim. O adversário ficou em segundo com dez pontos.



Na partida entre eliminados, o Marília venceu a Matonense por 1 a 0, com gol de Breno. Assim, ficou em terceiro com sete pontos, três a mais do que o adversário, com quatro.



As semifinais serão definidas por campanha geral: a 1ª melhor encara a 4ª e a 2ª pega a 3ª. Com isso, o Capivariano (35 pontos) encara o EC São Bernardo (22) e o São José (35) duela com o Grêmio Prudente (33).



O mata-mata será feito em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, o time com melhor campanha geral avança. Apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulista A2.



Confira os confrontos das semifinais:

*times à esquerda decidem em casa

Capivariano x EC São Bernardo

São José x Grêmio Prudente

Confira os resultados desta rodada:

15/04

Capivariano 1 x 0 EC São Bernardo

Marília 1 x 0 Matonense

Grêmio Prudente 1 x 1 Desportivo Brasil

São José 2 x 1 União Suzano