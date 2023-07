Cantora Mona Reis lança nova música de trabalho

A cantora Mona Reis lançou, nesta quarta-feira (05/07), sua nova música de trabalho no Restaurante e chopperia Chaparral da Villa no bairro Vila Ema em São José dos Campos,com a presença de amigos, familiares da cantora, imprensa e influenciadores.

A música intitulada Evito, composta por Guilherme Prado e Rayane Santos, traz uma pegada sertaneja que vai animar o público com uma melodia dançante, o que já é uma marca registrada da cantora em suas apresentações.

Cantora Mona Reis

Foto:Gilberto Freitas

A promessa de Hit faz parte do projeto de músicas autorais da cantora, que vem trabalhando com compositores famosos, onde além de Guilherme Prado, conta com Rodrigo Reis e outros renomados do mundo sertanejo.

O tão esperado lançamento oficial de Evito será na Jacareí Expo Agro, no dia 14 de julho, onde Mona Reis juntamente com Luiz Palma e banda abrem o Show de Maiara e Maraisa, e prometem cativar e envolver todo o público.

É com grande prazer que a cantora Mona Reis anuncia o tão aguardado lançamento da nova música de trabalho. Combinando uma voz cativante e uma presença magnética no palco, Mona está pronta para conquistar o coração dos fãs de todo o Brasil.

Para saber mais sobre Mona Reis e acompanhar suas últimas notícias siga suas redes sociais @monareisreal.