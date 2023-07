COOP lança Festival do Café em sua rede de supermercado

Com a queda da temperatura, as bebidas quentes tendem a ser mais consumidas e, como forma de apresentar ao público o seu variado mix na categoria de café, a Coop realizará até domingo (9 de julho), o Festival do Café em toda a sua rede de supermercados.

Durante o período, haverá tabloide com preços atrativos nas versões tradicional (torrado e moído), solúvel, gourmet, especial, em cápsulas ou grãos, além de eletrodomésticos, como cafeteiras.

Festival do Café

A Coop possui hoje 24 marcas de 17 fornecedores, sendo a versão torrada e moída a preferida dos cooperados e clientes, com 76% de participação no volume médio mensal de 150 toneladas consumidas pelas lojas, enquanto o café cápsula já representa 11% do faturamento.

Com o Festival do Café, a previsão da área comercial é alavancar as vendas da categoria na ordem de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

