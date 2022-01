A apresentadora Anne Braune, do Canal Like (530, da Claro), participou recentemente da pré-estreia da comédia nacional “Juntos e Enrolados” e teve a oportunidade de conversar com os diretores e parte do elenco do filme. As entrevistas serão exibidas no programa “Acontece”, que vai ao ar neste domingo, 16, às 21h, com reprise na terça, 18, e quinta, 20, no mesmo horário. Protagonizado por Cacau Protásio e Rafael Portugal, o filme entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta, 13, e promete divertir os cinéfilos de plantão.

Ao conversarem com Anne, os diretores Rodrigo Van Der Put e Eduardo Vaisman contaram um pouco sobre a escolha do casal protagonista, curiosidades sobre a trama, entre outros assuntos acerca da direção deste projeto. Anne também falou com Cacau sobre a sua personagem e como foi trabalhar ao lado de Rafael. Muito feliz com a oportunidade, a atriz conta que também sentiu medo ao saber que faria um filme ao lado dele. “Tive medo porque ele é maravilhoso, é um fenômeno e um cara generoso. Tive medo porque ele tão maravilhoso, que pensei se conseguiria dar conta, se conseguiria chegar nos pés dele. E graças a Deus deu certo!”, conta Cacau. Ela também comenta sobre a química dos dois em set e como foi divertido atuar neste longa-metragem.

O programa traz ainda entrevistas com os atores Fábio de Luca, Jon Vlogs e Fafy Siqueira.

