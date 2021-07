Oficinas de Teatro de Sombras e Bate-papos fazem parte de Festival Internacional com programação gratuita

Edição especial do FIS – Festival Internacional de Teatro de Sombras acontece entre os dias 02 e 07 de julho em formato online e gratuito

Festival Internacional de Teatro de Sombras realiza edição especial com programação online e gratuita dos dias 02 a 07 de julho. Contemplado pela lei emergencial Aldir Blanc, o Festival realiza uma nova edição com espetáculos de diversos gêneros que contemplam o Teatro de Sombras em todo seu potencial artístico e criativo. Sua programação conta ainda com oficinas, workshops e bate-papos após cada apresentação para compartilhar com o público sobre o processo criativo e os bastidores das produções participantes.

Presença cultural marcada na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, o Festival acontece anualmente desde 2014, trazendo constantemente montagens e companhias teatrais de todo o Brasil e diversas regiões do mundo. Em suas edições mais recentes, a adaptação do evento para plataformas digitais proporcionou novos alcances e novos públicos, que puderam, assim, entrar em contato com uma série de espetáculos e programações especiais do Festival.

Nesta edição integralmente on-line e gratuita, participam quatro estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Pernambuco, além de um espetáculo da Espanha. A programação completa possui sete espetáculos, seguidos de bate-papos, workshop aberto ao público e oficinas de Teatro de Sombras, oferecidas especialmente para grupos de escolas públicas. Todas as apresentações, assim como os bate-papos, poderão ser assistidas por meio de acesso ao site do Festival e também por suas redes sociais.

Teatro de Sombras

Realizado por fomentadores e produtores culturais de Taubaté e região, o FIS – Festival Internacional de Teatro de Sombras é o único festival de teatro neste gênero no Brasil e um dos maiores do mundo. O curador e organizador Ronaldo Robles reitera a importância desta edição ser on-line levando o Teatro de Sombras para dentro das casas das pessoas. “Queremos que o espectador fique em casa e possa ter um momento de poesia e alegria junto com a família”, acrescenta.

A programação completa, com suas apresentações e atividades pode ser acessada através dos links descritos abaixo.

FIS – Festival Internacional de Teatro de Sombras

Quando?

De 02 a 07 de julho de 2021

Onde?

Nas plataformas do Festival

Site: https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras

Youtube: https://tinyurl.com/fisteatrodesombras

Facebook: https://www.facebook.com/FestivaldeTeatrodeSombrasFIS/

*Acesso online e gratuito para toda a programação*

PROGRAMAÇÃO | Espetáculos e Apresentações

02 de julho, sexta-feira – Abertura do Festival



20h – A Lua em Li Po – LIZ MOURA / SP



O poeta Li Po é o nosso personagem principal. Na história ele perde a sua inspiração, vê-se incapaz de criar novas poesias. O papel em branco torna-se uma grande frustração, pois não consegue mais ser preenchido com as palavras do poeta. Li Po inicia então uma peregrinação pela sua terra natal – a China – buscando recuperar aquilo que perdeu.

Pelos lugares por onde passa o nosso poeta tem encontros surpreendentes com animais sagrados que o orientam em busca do seu caminho. Durante toda a sua caminhada, a lua aparece clara e próxima como uma companheira, mas somente quando avistá-la, no final do seu percurso, Li Po encontrará enfim o que tanto procurava.

Duração: 36 minutos

Classificação: Livre

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

03.07, sábado

11h – A Vila de Pantolux – GRUPO PENUMBRA / MT

A Vila de Pantolux é um teatro de sombra contemporâneo, no qual trabalhamos com a junção de figuras recortadas, nossas sombras e próteses corporais. Nessa peça vemos o progresso se transformar em sombra literalmente, por uma barragem que se rompe. Sendo essa história inspirada no impacto gerado pela inundação decorrida da construção da Usina Hidrelétrica do Manso, na Comunidade João Carro em Chapada dos Guimarães/MT, mas que nos faz lembrar de outras histórias semelhantes ocorridas em nosso Brasil.

Duração: 27 minutos

Classificação: Livre

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

16h – Sueños y Sombras – TEATRES DE LA LLUM / ESPANHA

Peça Sueños & Sombras – Teatres de la Llum

A força da linguagem de Concha Méndez junta-se à poesia visual do Teatro de Luzes e Sombras, que por sua vez se funde com a dança para recriar aquele universo particular de uma das grandes poetas do século XX injustamente esquecidas. Seu estilo poético é direto e sincero, beirando o íntimo, uma obra com uma força e um caráter raramente vistos e muito menos nas mulheres, sempre submetidas a grandes repressões.

Duração: 50 min

Classificação: 16 anos

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

20h – Planeta Utopia – PAVIO DE ABAJOUR / SP

Espetáculo de teatro de sombras, sem falas, com uma dramaturgia imagética e sonora, totalmente pensado para o universo virtual.

Tem como enredo a constituição do universo, dos seres vivos, das sociedades e suas

implicações civilizatórias. Trazemos um olhar novamente para o princípio de tudo, um olhar que sai de si e vai para o universo. Assim pretendemos com o espetáculo gerar reflexões sobre aceitação, respeito e tolerância às diferenças. Pensado para todas as idades, atingindo as mais diversas camadas de compreensão e experiências.

Duração: 26 minutos

Classificação: Livre

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

04.07, domingo

11h – Jovem Einstein Vê o Mundo – COMPANHIA KARAGOZWK / PR

O espetáculo conta a história da vida e das conquistas do cientista Albert Einstein que, desde bem jovem, já se aventurava em explicar nosso universo a partir das forças invisíveis que regem a natureza.

É um convite a acompanhar a trajetória de um dos mais importantes cientistas da humanidade, de forma artística e lúdica, ilustrando o processo que leva uma criança a se tornar um adulto que contribuirá para o aperfeiçoamento de toda a sociedade.

Duração: 30 minutos

Classificação: LIVRE

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

16h – O Dia em que a Morte Sambou – HABIB & VALÉRIA / PE

Peça O Dia em que a morte sambou – Imagem João Meirinho

Sinopse:

Seu Biu é um velho “brincante” da cultura popular que não deixa sua idade acabar com seu regozijo de viver. Apesar de morar sozinho e ser alvo de muita crítica e inveja, vive sorrindo e dançando, alegre e despreocupado. Um dia, a Morte resolve buscá-lo. Mas, ao chegar na casa do ancião, é recebida de uma forma totalmente inesperada…

A obra busca desconstruir as concepções negativas contemporâneas da velhice e da morte, e compartilhar um pouco da sabedoria da cultura popular pernambucana. Mais que tudo, a peça é uma celebração da vida, e da morte, como parte essencial e indissociável dela.

Duração: 42 minutos

Classificação: A partir de 4 anos

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

20h – Urubus no Ar – CIA QUASE CINEMA / SP

O réu aguarda sua sentença, dois mortos e um segredo roubado. Corrupção, farsa, assassinato e traição marcam este espetáculo que revela a fraqueza do homem que na ânsia pelo poder manipula tudo – até mesmo você. Inspirado no movimento cinematográfico Film Noir, apresenta uma estética que utiliza as sombras para revelar a miséria do coração humano.

Duração: 50 minutos

Classificação: 13 anos

*Após o espetáculo, haverá um bate-papo sobre o processo criativo da peça

Oficinas e workshops



02.07, sexta-feira – Oficina Sombras na Escola

Oficina de teatro de sombras destinada a professores e/ou alunos, conforme critério de cada escola, e será ministrado de forma online via plataforma de videoconferência.

05.07, segunda-feira – Oficina Sombras na Escola

Oficina de teatro de sombras destinada a professores e/ou alunos, conforme critério de cada escola, e será ministrado de forma online via plataforma de videoconferência.

Workshop Luzes e Sombras – para inscritos

Este workshop online abordará as fontes de luz no teatro de sombras, tendo a iluminação como elemento indispensável e a construção artesanal deste equipamento, a partir da experiência da Cia Quase Cinema.

Inscrições: Através de formulário disponibilizado no site

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras



06.07. terça-feira – Oficina Sombras na Escola

Oficina de teatro de sombras destinada a professores e/ou alunos, conforme critério de cada escola, e será ministrado de forma online via plataforma de videoconferência.

Workshop Luzes e Sombras – para inscritos

Este workshop online abordará as fontes de luz no teatro de sombras, tendo a iluminação como elemento indispensável e a construção artesanal deste equipamento, a partir da experiência da Cia Quase Cinema.

Inscrições: Através de formulário disponibilizado no site

https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras

07.07, quarta-feira – Oficina Sombras na Escola

Oficina de teatro de sombras destinada a professores e/ou alunos, conforme critério de cada escola, e será ministrado de forma online via plataforma de videoconferência.

Maiores informações em https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras