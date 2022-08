Cantor joseense lança música com Fernando Zor

O cantor sertanejo Peddro Henrique realiza na próxima quarta-feira (24), a festa de pré-lançamento da música “Você é só uma pessoa”, gravada com Fernando Zor, produtor e cantor da dupla Fernando & Sorocaba.

O evento tem como objetivo divulgar o novo single, que faz parte do EP Tela com Tela que conta com cinco faixas musicais.

A festa acontece às 19h no Restaurante Sheriff, localizado na Praça Cândida Maria César Sawaya Giana, 4, no Jardim Apolo, região central de São José dos Campos. A casa, que estará aberta ao público, contará também com a presença de amigos e familiares de Peddro Henrique e nomes da música.

Nas plataformas de streaming, a canção estará disponível às 00h do dia 26 de agosto, sexta-feira, e no Youtube a partir do meio dia. Os interessados também podem acompanhar as novidades e o dia a dia do cantor pelo Instagram @oficialphenrique.

Tela com Tela

Tela com Tela é o atual álbum de trabalho de Peddro Henrique. O material, produzido por Fernando Zor, revela a identidade musical de PH e promete ser de grande expressão para o cenário da música sertaneja no Vale do Paraíba e região.

Para o joseense, o lançamento do novo single “Você é só uma pessoa” é uma oportunidade de abrir novos caminhos. “Eu fico feliz, aqui em São José tem muito músico bom, mas pouca visibilidade. Vincularam muito a música sertaneja a Goiânia, mas o vale e interior de São Paulo tem muita gente boa. Não é só pra mim, eu quero levar o nome da minha cidade e da galera que faz música aqui”, disse o cantor.

Elencada por Fernando como a música mais romântica do EP, o feat promete surpreender o público pela essência e qualidade musical. “A gente buscou uma sonoridade única, que pudesse se destacar e que tivesse uma conexão com ele. Foi um prazer produzir o novo projeto do Peddro Henrique”, destaca Zor.

Em junho, a faixa “Quando tá sem ninguém” que também faz parte do álbum, foi lançada e já está disponível em todas as plataformas.

Carreira

Natural de São José dos Campos, Peddro Henrique iniciou a carreira ainda pequeno, aos quatro anos já demonstrava interesse pela música. Aos nove anos de idade começou a cantar nas rádios, mas foi aos 11 anos que fez as primeiras apresentações nas casas de shows do Vale do Paraíba e também a abrir shows de cantores como Zé Henrique & Gabriel, César Menotti & Fabiano e o locutor de rodeio Marco Brasil.

Em quinze anos de carreira, passou também por vários programas de TV, como Raul Gil, Eliana, Ana Hickman entre outros. Em 2018 lançou seu primeiro EP chamado “Copo de Dose”.

Cantor sertanejo Peddro Henrique

Aos 25 anos, Peddro Henrique está só começando e por onde passa, deixa um rastro de sucesso, simpatia e carisma, com seu repertório versátil e sua habilidade com o violão.

Para futuro, os planos são muitos. “O meu objetivo é fazer essa música estourar, quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, a minha verdade. Quero tocar no Brasil inteiro, eu estou acreditando muito nisso”, afirma Peddro.