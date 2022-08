Programa Amigo Geek comemora resultados positivos na TV Thathi SBT

Há três meses no ar, o programa Amigo Geek na TV Thathi SBT, acaba de comemorar o segundo lugar no Ibope consolidado realizado na região do Vale do Paraíba.

Apresentado pelo jornalista Armindo Ferreira, o programa fala de filmes e séries, games e tecnologia de um jeito descomplicado e linguagem para toda família.

Nesse período o programa já fez coberturas especiais, tais como, no maior evento da Disney no Brasil, o Mundo Pixar; coletiva de imprensa com o elenco internacional de The Boys – série da Amazon Prime Vídeo; além de um roteiro geek exclusivo em Campos do Jordão.

Programa Amigo Geek

Para os próximos meses o programa deve fazer a cobertura dos principais eventos do setor tais como a Brasil Game Show e a CCXP – Comic Com Experience.

Armindo Ferreira