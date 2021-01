Port Louis lança Vacation Club

A Port Louis, pousada localizada em Caraguatatuba, acaba de trazer mais uma novidade para o Litoral Norte de São Paulo: o Port Louis Vacation Club. Com vendas iniciadas neste mês de janeiro, o novo programa promete trazer ainda mais vantagens e flexibilidade aos clientes associados e vai substituir o sistema anterior de timeshare.

O Vacation Club consiste na venda de diárias antecipadas na forma de pontos para serem usadas no período que varia de quatro a dez anos dependendo da forma de utilização, em qualquer data. O sistema funciona como uma conta corrente – conforme o sócio usa as diárias, esses pontos são debitados.

Os clientes associados podem ainda usufruir da parceria com a RCI, líder mundial em intercâmbios de férias, com 4.300 empreendimentos afiliados em mais de 100 países. Os pontos adquiridos através do Port Louis Vacation Club podem ser usados em diárias nos hotéis do portfólio da intercambiadora, assim como nos hotéis da rede Own Hotels, que possui unidades em Buenos Aires, Ipanema, Montevidéu e Miami.

Para o cliente do Vacation Club, as vantagens incluem flexibilidade, o fato de pagar somente por aquilo que realmente usa e a possibilidade de trocar, intercambiar ou dar de presente os pontos adquiridos. Há ainda a questão do custo-benefício, já que os valores das diárias são bem inferiores aos da hotelaria convencional e são congelados pelo tempo do contrato. O programa está sendo implementado pela SYM Desenvolvimento Humano, empresa que atua nos segmentos de timeshare, multipropriedade e vacation club.

Ao combinar a privacidade e a tranquilidade de uma pousada com os serviços e a estrutura de um resort, a Port Louis oferece apartamentos totalmente equipados, com capacidade para até quatro pessoas, além de piscina adulto e infantil, SPA, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de praia, academia, parede de escalada, tirolesa, brinquedoteca, bar e restaurante. A pousada fica na Praia de Tabatinga, que apresenta uma das melhores balneabilidades de Caraguatatuba, além de muita tranquilidade e segurança.

Mais informações em: portlouis.com.br