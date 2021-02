Candy colors também viram tendências para os pés

Tendência chega para trazer mais romantismo e delicadeza aos calçados

Há décadas, as candy colors – ou cores pastéis – fazem sucesso. Este verdadeiro hit dos anos 50 e 60 está sempre marcando presença no guarda-roupa ao longo de todo o ano. Seja em peças de roupa, acessórios ou até mesmo na decoração, estas cores podem trazer um pouco de doçura e alegria à rotina. A aposta da vez é nos calçados femininos em tons pastéis. Mas, antes de entrar de cabeça nesta supertendência, vamos entender um pouco mais sobre esta cartela de cores.

O que são as candy colors?

Cores que possuem alta luminosidade e pouca saturação, caracterizadas pelo tom suave e pálido, são denominadas cores pastéis, ou candy colors. Este último termo, “candy colors” (cores dos doces, em tradução do inglês), refere-se ao fato destes tons serem inspirados em doces como marshmallows, cupcakes, balas, pirulitos e afins. Já o termo “cores pastéis”, também usado para identificar esta paleta romântica e delicada, tem origem no nome do giz pastel, material artístico utilizado desde o Renascimento, que ganhou popularidade em meados do século XVII e cuja estética é caracterizada pela suavidade e delicadeza das cores.

As principais tonalidades desta paleta de cores são o amarelo-pastel, verde-menta, rosa-bebê, azul-serenity, lilás e bege-claro. Cada cor tem suas próprias características, podendo agradar pessoas de diferentes estilos. O rosa-bebê e o lilás são os grandes favoritos dos românticos de plantão. As cores verde-menta e azul-serenity agradam os mais modernos e descolados. Já o bege-claro vai ser o preferido de quem se identifica com os estilos clássico e elegante. Independentemente do seu estilo e de quais tons pastéis mais te agradam, o mais importante é se divertir com estas cores e usá-las para dar um toque romântico e alegre ao seu visual.

Calçados em candy colors: aposta para o verão 2021

A estação mais quente do ano pede calçados confortáveis e bem ventilados. Sapatilhas, rasteirinhas, sandálias e modelos de tênis são sempre os favoritos do verão. Em 2021, a aposta é nos calçados em tons pastéis, que podem complementar o look all candy color ou elevar um look básico de jeans e camiseta. Calçados com cores suaves e delicadas são ideais para trazer mais alegria e romantismo ao guarda-roupa da estação.

Dicas de composição de looks com cores pastéis

Os tons pastéis combinam muito bem entre si, podendo compor um visual alegre e harmonioso. Eles são um bom investimento para quem quer adicionar um pouco mais de cor ao guarda-roupa, mas não sabe ainda como fazer combinações de cores. Esta cartela, assim como a de tons terrosos e neutros, é versátil e democrática.

As peças únicas, como vestidos e macacões, são sinônimo de praticidade. Elas combinam muito bem com a delicadeza das candy colors e são a cara do verão. Para criar o look, aposte em acessórios de cores neutras ou contrastantes (mais escuras) e deixe a peça em tom pastel iluminar seu visual.

Depois de se apaixonar pelo romantismo desta cartela de cores, é possível encontrar diversas peças que se encaixam nela. Aproveite para criar um visual completo com candy colors dos pés à cabeça.

Uma outra maneira de deixar a peça em candy color ser a estrela do visual é combiná-la com peças mais neutras. Uma boa dica é investir no branco, que complementa a luminosidade natural desta cartela de cores, e no jeans, que contrasta bem com a delicadeza dos tons pastéis e ajuda a compor um visual bem harmonioso.

