Probiss abre inscrições para bolsas de estudo

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, abre a partir da próxima quarta-feira (13) as inscrições para novos candidatos ao Probiss (Programa Bolsa de Estudos e Isenção do Imposto sobre Serviço) para 2022.

Cefe

As inscrições devem ser feitas, pessoalmente, no Cefe (Centro de Formação do Educador, em Santana, das 8h30 às 15h30, até 15 de outubro (sexta-feira).

Probiss

O Probiss é um programa de bolsa de estudos da Prefeitura de São José dos Campos destinado aos alunos de baixa renda, residentes no município, que desejam ingressar em uma escola particular no próximo ano.

São oferecidas bolsas de estudo em unidades escolares de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de cursos de inglês e pré-vestibulares.

Inscrições

Para se inscrever, é necessário apresentar todos os documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovantes de renda e patrimônio. A relação completa dos documentos e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura.

A seleção para o Probiss é feita por meio da análise da renda bruta familiar e patrimônio familiar, respeitando o seguinte critério:

– Renda famíliar bruta anual : R$ 46.701,37

– Renda per capita anual: R$ 11.675,34

– Patrimônio: R$ 164.097,97

O horário de atendimento para as inscrições Probiss será das 8h30 às 15h30, no Cefe, localizado na avenida Olivo Gomes, 250, Santana, entre os dias 13 e 15 de outubro.

A Secretaria de Educação e Cidadania emitirá em 26 de outubro o resultado provisório da classificação. A lista será disponibilizada no site da Prefeitura. Os interessados em entrar com recurso poderão fazê-lo entre os dias 4 e 5 de novembro.

A divulgação do resultado final da classificação para renovação e novas bolsas será feita em 23 de novembro.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Cefe entre os dias 13 e 15 de outubro, das 8h30 às 15h30; resultado final será divulgado em 23 de novembro. – Foto: Claudio Vieira/PMSJC