Exposição coletiva de Artes: Possibilidades

POSSIBILIDADES

A palavra possibilidade deriva do latim “possibilitas,atis”, quesignifica faculdade, poder; pelo latim “possibilis,e”, possível.substantivo feminino: Característica do que é possível, do que pode acontecer; chance, probabilidade.

Esse termo traduz perfeitamente o momento em que iniciamos esse projeto, uma parceria entre o MadaH Café & Bistrô, cafeteria e ponto de difusão artística localizado dentro do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, representado por Cibele Brito e Alan Marcel, e o artista Gilberto Marques, idealizador e curador dessa mostra.

“Possibilidades” quer dialogar com o público de uma maneira mais didática, oferecendo não somente a observação da obra, mas a presença do artista.

A obra, por si só, já teria condições de entregar elementos suficientes para um entendimento sobre o processo, mas oconceito se mantém aberto.

Ao criar um espaço expositivo nesse local, Cibele, Alan e Gilberto Marques entendem que disponibilizam uma nova dinâmica, com amplas e novas visões sobre o fazer artístico e o olhar crítico sobre o artista, a obra e sua produção, como um todo.

A Galeria na Rua – @agalerianarua, promove uma série de exposições e mostras de arte na cidade a partir de quarta-feira(21/02),às19:00h no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, começando com a coletiva “Possibilidades.”

Curadoria

Gilberto Marques