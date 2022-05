Caraguatatuba sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista

Encontro vai reunir Prefeituras para tratar da transformação digital dos serviços públicos

A Prefeitura de Caraguatatuba e a Rede Cidade Digital (RCD) firmaram parceria para realização do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista, no dia 23 de Junho.

Caraguatatuba

O encontro, que irá reunir prefeitos, gestores e servidores públicos, visa fomentar a modernização dos municípios da região, trazendo informações que possam auxiliar as Prefeituras na implantação de ferramentas que melhorem a eficiência da administração pública, segundo o diretor da RCD, José Marinho. “O objetivo é trazer ideias e informações sobre políticas públicas, ferramentas e exemplos de como as cidades têm utilizado a tecnologia para resolver diversos problemas e melhorar o atendimento à população”, adianta o diretor da RCD, José Marinho.

Rede Cidade Digital (RCD)

É o segundo evento presencial da Rede Cidade Digital no Estado de São Paulo desde o início da pandemia do novo coronavírus. O primeiro aconteceu em Marília, em março deste ano, direcionado para tratar da implantação de cidades inteligentes no Centro-Oeste Paulista.

Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destacou a importância do evento para fomentar o desenvolvimento dos municípios através da tecnologia e inovação. “Para Caraguatatuba, é muito importante receber o Fórum Cidades Digitais e Inteligentes. Desde a minha primeira gestão temos investido em tecnologia a serviço da população. A integração dos serviços, acessos a documentos da administração pública, troca da iluminação pública por lâmpadas de LED, muito mais econômica e que também possibilitam integração com outros sistemas, já são uma realidade e logo nossa cidade será totalmente digital”, ressaltou o prefeito Aguilar Junior.

O diretor da RCD ressalta ainda que o momento é importante para a adoção de novas tecnologias que garantam maior eficiência da máquina pública e geração de oportunidades de crescimento social e econômico. “A pandemia acelerou a necessidade do uso de tecnologia e a transformação digital dos serviços públicos. Se antes a tecnologia era importante, agora passou a ser essencial”, observa. “Será a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os gestores públicos sobre como planejar e implantar ações”, completa.

Teatro Mário Covas

As inscrições para o Fórum, que será realizado no Teatro Mário Covas, são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd.

Rede Cidade Digital

Encontros virtuais – Durante a pandemia a Rede Cidade Digital também inovou com a realização de eventos online para as Prefeituras do país. Prefeitos e gestores de mais de dois mil municípios, em 17 Estados (PR, RS, SC, SP, MG, MS, BA, RJ, PE, ES, MT, CE, AL, RN, MT, SE, RO), já participaram do WebinarRCD para o compartilhamento de ações tecnológicas nas cidades. “O meio virtual vem permitindo levarmos conhecimentos e informações a gestores públicos de norte a sul do país”, destacou o diretor.

No ano passado, o WebinarRCD para o Vale do Paraíba e Litoral Norte reuniu representantes de quase 50 Prefeituras e mostrou como Caraguatatuba, Jacareí e São José dos Campos estão melhorando o atendimento à população através do investimento nas Tecnologias da Informação e Comunicação.

Todas as edições do WebinarRCD podem ser conferidas na TVRCD, o canal oficial da Rede Cidade Digital no YouTube: https://youtube.com/redecidadedigital

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista

23/06, das 8h às 16h30

Caraguatatuba – Teatro Mário Covas

Inscrições abertas e gratuitas para servidores públicos:

http://sympla.com.br/rcd

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay