Globoplay disponibiliza primeiro capítulo da novela “Pantanal” em resolução 8K para as TVs 8K Samsung

A Samsung Electronics, líder mundial em vendas de televisores, e o Globoplay, maior plataforma brasileira de streaming, têm trabalhado em conjunto nos últimos anos para sempre trazerem o máximo de inovação em conteúdos desenvolvidos em nosso território. Em 2018, essa parceria, por meio do SporTV Play, resultou na transmissão exclusiva dos grandes jogos em 4K e, nos últimos anos, o foco mudou para a melhor resolução disponível atualmente. Todo esse esforço combinado resultou em um conteúdo especial, disponível para os modelos de TV Neo QLED 8K da Samsung: a exibição do primeiro capítulo do remake da novela Pantanal, a partir de hoje, 28 de março, em 8K, nos modelos Q800T (2020), Q900TS (2020), QN900A (2021), QN800A (2021), todos de 55’ a 85’. O capítulo em 8K estará disponível logo após a exibição na TV Globo. A resolução em ultra-alta definição entrará automaticamente para assinantes do Globoplay portadores dos modelos elegíveis, com banda mínima dedicada de 250MB para acesso à internet.

A novidade é parte fundamental do objetivo traçado pela Samsung, que, em 16 anos de liderança¹ no mercado global de televisores, segue inovando ao apresentar produtos, tecnologias e recursos em sua linha de televisores Neo QLED. “Promover a produção e a distribuição de conteúdo na resolução em 8K localmente sempre foi parte da estratégia da marca, desde o lançamento do nosso primeiro modelo capaz de exibir imagens nesta resolução no Brasil, em 2019. Hoje já são várias opções de modelos divididos em três séries e seis polegadas diferentes. As parcerias sólidas, como a que a Samsung mantém com o Globoplay, vão ao encontro da nossa meta, que é proporcionar a melhor experiência para o consumidor”, diz Guilherme Campos, gerente sênior da divisão de TV e Áudio da Samsung Brasil.

Além deste conteúdo exclusivo, quem tem uma TV Samsung Neo QLED 8K já consegue desfrutar de variados tipos de produções disponíveis em 8K via YouTube, e em adicional, nos principais serviços de streaming, com séries, filmes e outros programas. Os conteúdos em 4K também são otimizados graças ao processador Neo Quantum 8K movido por inteligência artificial, presente em todos os modelos da linha, fazendo com que qualquer conteúdo exibido tenha sua qualidade aprimorada, resultando em imagens com extraordinário nível de profundidade e sensação de realidade absoluta, semelhante a essa máxima resolução. “Nos próximos anos, a tendência do mercado de games também é, cada vez mais, oferecer jogos com a resolução nativa em 8K, tornando a experiência dos usuários ainda mais imersiva e realista”, ressalta Guilherme.

Vale lembrar que o lançamento da linha Neo QLED 8K revolucionou o mercado de TVs no Brasil, exibindo a mais alta definição disponível aos consumidores com a tecnologia exclusiva de Mini LED, que traz 40 exclusivos Mini LEDs no lugar um único LED convencional, e são duas vezes mais potentes para garantir imagens mais brilhante e cheias de contraste nas cenas escuras. O resultado é que nenhum detalhe passa despercebido, graças aos contornos mais precisos e pelo máximo nível de profundidade derivado da resolução 8K, certificada pela 8K Association.

Os modelos de TV Neo QLED 8K da Samsung ainda contam com o melhor da tecnologia de áudio. O recurso Som em Movimento faz com que o áudio acompanhe a ação na tela graças aos alto-falantes espalhados no painel, que chegam a 80W RMS de potência distribuídos em 6.2.2 canais no modelo mais premium. Já a Sincronia Sonora une o som dos alto falantes da TV com uma Soundbar Samsung para proporcionar um envolvimento sonoro nunca antes experimentado, garantindo um nível de imersão audiovisual único.

Quanto ao design dos modelos 8K, a tela sem limites, praticamente sem bordas, encontra a elegância absoluta de painéis superfinos e com acabamento único: a espessura chega a incríveis 1,5 cm. Todas também contam com toda facilidade do One Connect², em que apenas um único fio é usado tanto para ligar a TV na energia, quanto conectá-la com outros aparelhos por meio de uma central de conexões externa.

¹Conforme dados divulgados pela Omdia, janeiro/2022.

²Única Conexão refere-se a um cabo conectado ao One Connect que integra cabos de dispositivos externos, mas não refere-se a cabos conectados a outros dispositivos