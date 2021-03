Campanha da Cruz Vermelha de São José dos Campos segue até o final de março

Solidariedade é a palavra-chave da campanha humanitária “Ajudar é o Novo Normal”, da filial da Cruz Vermelha Brasileira em São José dos Campos, que segue até o final de março. O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem no Vale do Paraíba, principalmente afetadas pela pandemia do coronavírus (COVID-19).

Lançada no final do ano passado, a campanha ganhou um papel ainda mais importante nos últimos dias com a retomada do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia para a fase vermelha. “O momento, mais do que nunca, pede união. Precisamos olhar com carinho para quem precisa da nossa ajuda”, ressalta o presidente da filial joseense da Cruz Vermelha, Marcos Limão.

Michelle Sampaio

A campanha regional, que tem como porta-voz a jornalista Michelle Sampaio, tem como missão arrecadar alimentos, fraldas, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar famílias que vivem em situação de risco – afetadas pela pandemia e vítimas de enchentes.

A iniciativa conta com apoio da Droga Bella, Plantão Card, Verge Parceria Estratégica, Studio Neri | SD, Stereo Vale, TV Band Vale e Oversonic Music.

Cruz Vermelha de São José dos Campos

ENTIDADES ASSISTIDAS – Até o momento, as doações atenderam famílias assistidas pelas seguintes entidades: Recicalce, Instituto Mão Amiga, Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, Obra Assistencial e Social Coração de Maria, Associação Maternal e Espírita (AME), Comunidade Consoladora Nossa Senhora dos Aflitos, Associação Missionária Mãos Ativas e Projeto Formiguinhas do Bem. E ainda as prefeituras de Ubatuba e São Sebastião.

“Ajudar é o Novo Normal”

POSTOS DE ARRECADAÇÃO – Para saber mais informações sobre a campanha, acesse o site www.ajudareonovonormal.com.br.