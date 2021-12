Mais de 225 mil vagas devem ser abertas em concursos para 2022

Viabilização de certames já está programa para o próximo ano, recheada de oportunidades

Em meio a pandemia do novo coronavírus, alguns concursos acabaram sendo adiados, em função da inviabilidade da possibilidade de se realizar provas presenciais.

Entretanto, com a flexibilização das regras de circulação, aumentaram a possibilidade de realização novos certames e a perspectiva é de que no ano que vem hajam novos concursos abertos.

De acordo com levantamento da Central dos Concursos, a expectativa é que sejam abertas 225 mil oportunidades em concursos de nível fundamental, médio e superior no ano que vem. Os cargos vão contemplar as esferas federal, estadual e municipal e a remuneração pode chegar a R$ 21 mil .

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Um dos aspectos que podem deixar os concurseiros ainda com mais esperança é o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que tramita no Congresso desde o dia 31 de agosto e prevê prevê a criação de 4.097 cargos de concursos públicos, além de editais para 69.543 vagas já existentes.

De acordo com a proposta, a ideia é preencher vagas em vários certames de acordo com a seguinte distribuição de oportunidades:

Distribuição das 4.097 novas vagas:

Poder Judiciário: 1.957

Defensoria Pública da União: 1.011

Poder Executivo: 1.129



Distribuição das 69.543 vagas:

Poder Legislativo: 149

Poder Judiciário: 2.274

Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público: 229

Defensoria Pública da União: 237

Poder Executivo: 66.654

Concursos abertos em 2022

Confira na sequência alguns dos certames que possivelmente estarão com editais em andamento no próximo ano:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 204.307 vagas;

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – 7.575 vagas;

Receita Federal do Brasil – 699 vagas;

Banco Central do Brasil (Bacen) – 245 vagas;

Controladoria Geral da União (CGU) – 375 vagas;

Fundação Nacional do Índio (Funai) – 826 vagas;

Senado Federal – 40 vagas;

Ibama – 568 vagas;

ICMBio – 171 vagas;

Ministério da Economia – 300 vagas;

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) – 15 vagas;

Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) – 2.939 vagas autorizadas para cargos de nível superior;

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) – 2.700 vagas para soldado;

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) – 1.000 vagas;

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) – 3.250 vagas para professores.

