‘Miados e Latidos’: Edição deste domingo (19) mostrará uma “fazendinha em casa”, dicas de adestramento de cães e muito mais

Programa que tem apoio de Sidney Oliveira está sendo exibido todos os domingos na RedeTV! e TV Gazeta

Neste domingo (19), teremos mais um “Miados e Latidos”, com Mariah Ruibal, Clara Brasil e Lívia Oliveira – direto dos Estados Unidos. O programa, que tem apoio de Sidney Oliveira da Ultrafarma, é uma atração sobre pets, onde você vai se divertir e se identificar com os vídeos engraçados e fofos dos animais, além de aprender e entender muito mais do universo do seu animal de estimação.

“Fazendinha em casa”

Nessa edição, a correspondente internacional Lívia Oliveira, vai mostrar um pouco de uma festa de aniversário que aconteceu nos EUA, onde fizeram uma “fazendinha em casa”, com animais como ovelhas, galinhas, entre outros, e as crianças puderam alimentá-los com a ajuda dos mentores.

Também será exibido uma matéria superespecial com o educador canino, Guilherme Repullio, que já esteve presente no primeiro programa. Dessa vez, o profissional vai compartilhar diversas informações importantes direto de uma praça pública junto com seu pet.

Já direto no palco do programa, os adestradores Paulo Carvalho e Lucas Lirussi vão desafiar as apresentadoras Clara e Mariah a adestrarem os cães que eles levaram. A edição está imperdível!

“Miados e Latidos”

“Miados e Latidos” vai ao ar todos os domingos das 05h30 às 06h30 na RedeTV!, e das 07h às 08h na TV Gazeta, com reprise nas terças e quintas-feiras, das 08h15 às 09h15.