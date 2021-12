Câmeras da Hikvision serão utilizadas nos uniformes de policiais no Estado do Rio de Janeiro

L8 Group ganhou contrato de licitação de quase 22 mil câmeras

A Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, em parceria com a L8 Group, ganhou o contrato de licitação de quase 22 mil câmeras, que vão fazer parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização do Estado do Rio de Janeiro.





Governador Cláudio Castro

A licitação foi coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. As câmeras portáteis serão implantadas nos uniformes dos colaboradores dos Órgãos de Segurança, Fiscalização e Defesa Civil do Estado – a expectativa é que o sistema comece a ser usado no fim do ano em Copacabana, bairro que recebe um grande fluxo de turistas nesse período. “Esta é a maior licitação desta ferramenta já feita no Brasil. O equipamento vai garantir mais transparência e segurança para os agentes e para a população.”, disse o governador Cláudio Castro.



O uso dos equipamentos nas fardas policiais já é realizado em São Paulo e Santa Catarina, com resultados positivos. De acordo com o estudo realizado por pesquisadores das universidades de Warwick, Queen Mary e da London School of Economics, no Reino Unido, e da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), baseado em um experimento realizado junto à Polícia Militar de Santa Catarina, houve queda de até 61,2% no uso de força pelos agentes de segurança e na qualidade dos dados reportados pelos policiais. “Observamos uma tendência no uso dessa tecnologia, e estamos felizes em fazer parte desse projeto e ver que as soluções da Hikvision vão contribuir para uma evolução e melhora na segurança da população e dos Agentes de Segurança Pública”. relata Jefferson Timo, responsável pelo mercado de Governo na Hikvision.



Essa foi a maior licitação do país e contempla treze órgãos: Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Operação Segurança Presente (Secretaria de Governo), Lei Seca (Secretaria de Governo), Operação Foco (Casa Civil), fiscais da Secretaria de Fazenda, Detran, Procon, Instituto de Pesos e Medidas, Departamento de Recursos Minerais, Instituto Estadual do Ambiente e Detro.

“A solução ofertada ao Rio de Janeiro está tecnologicamente falando, pelo menos 1 ano à frente de qualquer outra solução fornecida no Brasil. Por exemplo, temos reconhecimento facial dos agentes públicos de segurança, transmissão ao vivo das imagens, assinatura digital dos vídeos para evitar a adulteração das imagens, marca d’água para conhecer os responsáveis pela captação e supervisão das imagens, e armazenamento híbrido do conteúdo, tanto na câmera quanto na nuvem”, explica Leandro Kuhn, CEO da L8 Group.



Câmeras da Hikvision



O contrato já foi assinado e as primeiras entregas estão programadas para este ano ainda. As câmeras são do modelo DS-MH2311(C)/64G da Hikvision, já o software é composto por soluções da Hikvision e Visiologix, fabricante americana especializada em soluções para bodycams.

Hikvision





A Hikvision é líder mundial na oferta de produtos e soluções de segurança eletrônica. Com uma força de trabalho de P&D abrangente e altamente qualificada, a Hikvision desenvolve e fabrica um conjunto completo de produtos e soluções para uma ampla gama de mercados verticais. Além da indústria de segurança, a Hikvision amplia seu alcance aos mercados de tecnologia residencial, industrial e automotiva.



Os produtos da Hikvision também fornecem soluções de negócios a usuários finais, proporcionando operações mais eficientes e de maior sucesso comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a empresa incentiva os parceiros a aproveitar os muitos recursos de segurança cibernética que oferece, incluindo o Centro de Cibersegurança Hikvision. Para mais informações, visite-nos em https://www.hikvision.com/pt-br/