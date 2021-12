Grande Prêmio Cidade de São Paulo será o destaque esportivo do fim de semana

Prova marcará o encerramento das disputas na temporada e acontecerá no dia 18, a partir da 20h, na Vila Maria.

No próximo sábado, dia 18 de dezembro, a partir das 19h, será realizado o Grande Prêmio Cidade de São Paulo de Ciclismo, uma iniciativa da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de São Paulo e Seme. A competição marcará o encerramento da temporada 2021 e será aberto a atletas das categorias Open Feminino, Open Master, Open Junior e Open Elite. Serão 90 minutos de prova em um circuito de 1,8 km, montado na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, na Vila Maria, próximo ao Parque do Trote, na capital paulista.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até dia 17 de dezembro exclusivamente pelo link https://forms.gle/HtnzzR4yvKG3q4M19. Dúvidas poderão ser sanadas pelo WhatsApp da FPCiclismo, (11) 3862-5378, ou pelo e-mail da entidade, fpciclismo@fpciclsmo.org.br.

Em um ano de temporada curta mas agitada em razão das restrições da pandemia de Covid-19, o ciclismo paulista, mesmo assim, conseguiu realizar uma série de eventos para as diversas categorias. Isso foi um importante passo neste momento de retomada do calendário e, dessa forma, nada melhor que fechar o ano fazendo o que mais gostamos: pedalar!

“Será uma prova muito legal e com um percurso tranquilo para que todos possam se divertir e fechar o ano da melhor maneira possível. Convido todos os ciclistas para participar do evento que também marcará o término do calendário 2021”, destaca José Cláudio dos Santos.

Festa de encerramento

No dia 19 será a vez da Festa de Encerramento, com a entrega dos certificados aos melhores de 2021. O evento acontecerá no Auditório Fábio Hiroshi Taneno, na Av.Tabelião Passarela, 850, Mairiporã, a partir das 9h30. Após a cerimônia será oferecido um almoço aos campeões.

Grande Prêmio Cidade de São Paulo de Ciclismo

