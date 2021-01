Prefeito, vice e vereadores eleitos tomam posse em cerimônia restrita na Câmara

A Câmara Municipal realizou na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, a solenidade de posse do prefeito eleito, do vice e dos 21 vereadores da nova legislatura (2021-2024). A solenidade foi presidida pela vereadora Dulce Rita (PSDB), a mais votada nas eleições municipais de 2020, secretariada pelo vereador de sua escolha Walter Hayashi (PSC).

Em virtude da fase vermelha do Plano São Paulo e sob orientação dos órgãos de saúde, a cerimônia ocorreu sem público externo e foi restrita aos empossados, servidores convocados e imprensa previamente credenciada. Entre as medidas de controle e protocolos sanitários adotados para prevenir o contágio pelo novo coronavírus houve aferição de temperatura na entrada do prédio e disponibilização de álcool gel.

Na cerimônia, os 21 vereadores foram chamados de acordo com a votação no pleito de 2020 e ocuparam seus assentos no plenário. Os eleitos foram declarados devidamente empossados após o juramento de praxe, assinatura do livro de posse e entrega das declarações de desincompatibilização de bens e abdicação ao direito do sigilo bancário, conforme determina a Lei Orgânica do Município (LOM).

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tomaram posse os vereadores eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral: Dulce Rita (PSDB), Fernando Petiti (MDB), Dr. Elton (MDB), Amélia Naomi (PT), Thomaz Henrique (Novo), Roberto Chagas (PL), Marcão da Academia (DEM), Robertinho da Padaria (Cidadania), Fabião Zagueiro (Solidariedade), Milton Vieira Filho (Republicanos), Juvenil Silvério (PSDB), Renato Santiago (PSDB), Lino Bispo (PL), Roberto do Eleven (PSDB), Dr. José Claudio (PSDB), Walter Hayashi (PSC), Juliana Fraga (PT), Marcelo Garcia (PTB), Júnior da Farmácia (PSL), Rafael Pascucci (PTB) e Zé Luís (PSD).

Prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB) & Vice-prefeito eleito, Anderson Farias (PSDB) -FOTO: FLÁVIO PEREIRA/CMSJC

Felício Ramuth

Também foram empossados o prefeito eleito, Felício Ramuth e o vice, Anderson de Farias, ambos do PSDB. O secretário da Mesa informou que eles também fizeram a entrega dos documentos exigidos pela LOM e em seguida os eleitos realizaram o juramento.

TV Câmara

A população pôde acompanhar a solenidade ao vivo pela TV Câmara. A cerimônia na íntegra está disponível no Youtube e no Facebook do legislativo e as fotos oficiais do evento podem ser acessadas pelo site ou pelo Flickr da Câmara.