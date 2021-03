Governo de SP implanta hospital exclusivo Covid na zona Norte da Capital

Unidade será referenciada e terá 141 leitos de enfermaria e 55 de UTI; mais 196 leitos são ativados nesta semana em outros hospitais estaduais



O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta segunda-feira (22) que o Hospital Vila Penteado, na zona Norte da Capital, será exclusivo para atendimento de pacientes com coronavirus.

“São 196 leitos dedicados a pacientes COVID. A medida ajuda na logística da distribuição de oxigênio e de insumos”, disse o Vice-Governador.

Com 10 novos leitos de UTI, o hospital passa a ter 55 leitos. A enfermaria passa a dedicar seus 141 leitos para estes pacientes, o que representa 91 leitos a mais reservados para COVID-19.



A partir desta terça-feira (23), o Pronto Socorro passa a atuar de forma referenciada, ou seja, recebendo exclusivamente pacientes levados por Samu e Resgate ou transferidos de outros serviços de saúde. Banners estão sendo fixados nas entradas do serviço para orientação à população.

Hospital Vila Penteado

O único serviço mantido como não-COVID no Hospital Vila Penteado será a UTI de queimados, em espaço separado e seguro para estes casos, para os quais a unidade é referência.



Com o recrudescimento da pandemia, o hospital tem atuado com taxas de ocupação de 100% nas últimas semanas.



Todas as demais patologias que eram atendidas no hospital já começaram a ser absorvidas por outros hospitais de alta complexidade da zona Norte. O Conjunto Hospitalar do Mandaqui e os hospitais Gerais de Taipas e Vila Nova Cachoeirinha receberão os casos de Ortopedia, Buco-maxilo, e gestantes, que contam com assistência também na Maternidade Municipal Cachoeirinha, com apoio da Prefeitura de São Paulo.

Mais leitos

Nesta semana também ocorre a ativação de 90 leitos de UTI e 106 de enfermaria em hospitais estaduais da Grande São Paulo.



Na Capital, as expansões ocorrem nos Hospitais de Guaianazes, Grajaú, Regional Sul, Ipiranga, Instituto Emílio Ribas e no Dante Pazzanese. Nas cidades vizinhas, as ampliações englobam o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra; o Hospital Geral de Carapicuíba; o Hospital Padre Bento, em Guarulhos; e o Hospital Geral de Franco da Rocha.



Todos estes leitos fazem parte da expansão da rede de saúde anunciada no começo do mês pelo Governo de São Paulo, que prevê mais de 1 mil novos leitos e 12 hospitais de campanha.

Foto:Governo do Estado de São Paulo