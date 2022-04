Biquíni cortininha faz sucesso entre os amantes de sol e mar

Está pensando em pegar uma praia ou curtir uma piscina no final de semana? Quem sabe até aproveitar algum feriado ou férias para tomar um sol e relaxar? Certamente a escolha do biquíni ideal fará toda a diferença no seu bem-estar à beira da água. Por isso, caso ainda esteja em dúvida sobre qual o melhor modelo, hoje vamos te apresentar oclássico biquíni cortininha.

Na verdade, não seria nenhum exagero dizer que este modelo dispensa apresentações, já que se trata de um item bem conhecido e amplamente utilizado. O biquíni cortininha fez muito sucesso quando foi lançado, mas ainda desponta em preferência nas principais lojas do ramo. Aliás, as mulheres adoram o cortininha por vários motivos.

Biquíni cortininha oferece conforto e boa aparência ao corpo

Qualquer peça do vestuário que melhore a aparência de quem a usa e ainda consiga oferecer conforto merece destaque. É o caso do biquíni cortininha, que esbanja ambas as características. Por ser ajustável, ele se molda muito bem a qualquer tamanho de busto, de quadril e de bumbum. Se você está em busca de um visual praiano ou de piscina bem agradável e sem chances de errar, deve levar esse modelo em consideração.

O conforto do biquíni se deve justamente à característica de ser ajustável. Os tecidos podem correr pelas alças e fitas, o que garante mais segurança na hora de usar. Não precisa se preocupar em mostrar alguma parte do corpo a mais na hora de um mergulho, por exemplo. Aliás, a correção de alguma parte fica ainda mais fácil, basta arrastar para o lado ou para cima.

Quem ama praia, ama biquíni cortininha

Essa é uma frase que poderia muito bem estampar as etiquetas deste biquíni. Ele é o preferido das celebridades que adoram pegar um sol ao som das ondas do mar quebrando na areia. Basicamente, não tem como gostar de praia e não amar o modelo cortininha. Afinal, ele ainda apresenta algumas características muito interessantes e positivas:

– Alta variedade de estilos: independentemente das tendências, o biquíni cortininha se ajusta muito bem à moda. Ele aceita qualquer tipo de estampa, adornos e cores. Além disso, o corte das peças de cima e de baixo facilita para combinar com qualquer acessório a mais. Como geralmente, as alças são finas, pode ser uma ótima opção utilizar colares e brincos.

Qualquer tipo de acessório será bem-vindo, seja qual for a ocasião. Lembre-se apenas de investir em materiais resistentes à água e que não provoquem alergia. Afinal, o que você procura é um momento de relaxamento e descontração.

– Muita versatilidade: como mencionado, ele combina com praticamente tudo. Se você quiser usar um shorts mais curtinho, tudo bem, da mesma forma que cangas e saídas de praia ficam ótimas com esse modelo. Mais do que isso, dá para usar chapéu, tornozeleira, gargantilha, pulseira, qualquer um desses itens vai cair muito bem em você.Inclusive, uma excelente dica para utilizar o biquíni está em variar o modelo com mais vestimentas.

Assim, é uma ótima ideia utilizar saias para dar mais destaque à parte de cima do item. Afinal, o modelo cortininha tem potencial para realçar o busto de qualquer mulher. Inclusive, esse é um dos motivos que fazem deste modelo tão popular. Como afirmado mais acima, o bíquini tem o poder de modelar e valorizar o corpo de quem o utiliza.

– Bem acessível: por ser um biquíni popular, ele também conta com preços variados e, geralmente, bem acessíveis a todo tipo de público. O estilo cortininha também é facilmente encontrado em qualquer comércio de biquínis e até mesmo em lojas de roupas gerais. Isso evidencia ainda mais a popularidade dele e a sua alta demanda pelo público.

Na dúvida de qual biquíni comprar, aposte no biquíni cortininha. Afinal, nunca é demais ter um jogo de biquínis sobrando ou mais opções de reserva. É possível garantir que, mesmo não sendo sua intenção, o biquíni cortininha vai se tornar o item principal da mala de viagem. Faça o teste e arrisque um modelo assim para suas próximas férias ou para aproveitar um dia de sol no clube. Até mesmo para passar as tardes em casa, poucos biquínis são tão confortáveis.

Imagem de Napaporn Sripirom por Pixabay