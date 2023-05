5 dicas para aprender inglês em casa

Aprender inglês é uma habilidade muito importante nos dias de hoje, seja para se comunicar com pessoas de diferentes países, viajar pelo mundo, estudar ou trabalhar no exterior ou ter acesso a um vasto conteúdo cultural e informativo. No entanto, nem sempre é possível frequentar um curso presencial de inglês, seja por falta de tempo, dinheiro ou disponibilidade. Por isso, muitas pessoas optam por estudar inglês em casa, usando recursos online ou materiais didáticos. Mas como aprender inglês em casa de forma eficiente e divertida? Neste artigo, vamos dar 5 dicas para você aproveitar ao máximo o seu tempo e o seu potencial de aprendizagem.

1. Defina seus objetivos e seu nível de inglês

Antes de começar a estudar inglês em casa, é importante ter clareza sobre o que você quer alcançar com o idioma e qual é o seu nível atual de conhecimento. Assim, você pode escolher os materiais e os métodos mais adequados para o seu perfil e para as suas necessidades. Por exemplo, se você quer aprender inglês para viajar, pode focar mais na compreensão e na expressão oral, usando áudios, vídeos e aplicativos de conversação. Se você quer aprender inglês para fazer um exame internacional, pode focar mais na gramática e no vocabulário, usando livros, exercícios e simulados. Se você quer aprender inglês para se divertir, pode focar mais na cultura e na literatura, usando filmes, séries, músicas e livros.

Para definir o seu nível de inglês, você pode fazer um teste online gratuito ou consultar a tabela do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR), que classifica os níveis de A1 (iniciante) a C2 (avançado).

2. Estabeleça uma rotina e um cronograma de estudos

Aprender inglês em casa requer disciplina e organização. Por isso, é essencial estabelecer uma rotina e um cronograma de estudos que sejam compatíveis com a sua disponibilidade e com os seus objetivos. Você pode definir quantas horas por dia ou por semana você vai dedicar ao inglês, quais são os conteúdos que você vai estudar em cada sessão e quais são as atividades que você vai fazer para praticar as quatro habilidades: ler, escrever, ouvir e falar.

Uma dica é variar os tipos de materiais e de exercícios para não ficar entediado ou desmotivado. Você pode alternar entre textos formais e informais, áudios com diferentes sotaques e velocidades, vídeos com ou sem legendas, jogos interativos e quizzes online. Você também pode usar aplicativos como o Duolingo ou o Memrise para revisar o vocabulário e a gramática de forma lúdica.

3. Exponha-se ao inglês todos os dias

Uma das melhores formas de aprender inglês em casa é se expor ao idioma todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos. Isso ajuda a manter o contato com a língua, a ampliar o seu repertório e a melhorar a sua fluência. Você pode aproveitar as oportunidades do seu cotidiano para incorporar o inglês na sua rotina. Por exemplo:

Você pode ouvir podcasts em inglês enquanto faz alguma tarefa doméstica ou se desloca para algum lugar.

Você pode assistir a filmes ou séries em inglês com legendas em inglês ou sem legendas, dependendo do seu nível.

Você pode ler artigos, notícias ou blogs em inglês sobre assuntos do seu interesse.

Você pode escutar músicas em inglês e acompanhar as letras ou tentar cantar junto.

Você pode ler livros em inglês adaptados ao seu nível ou originais, usando um dicionário quando necessário.

4. Pratique a fala e a escrita regularmente

Outra dica importante para aprender inglês em casa é praticar a fala e a fala e a escrita regularmente. Essas são as habilidades mais desafiadoras para quem estuda inglês em casa, pois exigem interação e feedback. No entanto, existem algumas formas de superar essas dificuldades e desenvolver a sua comunicação em inglês. Por exemplo:

Você pode gravar a sua voz falando em inglês sobre algum tema ou respondendo a alguma pergunta e depois ouvir a gravação para avaliar a sua pronúncia, a sua entonação e o seu vocabulário.

Você pode participar de grupos de conversação online ou presenciais com outros estudantes ou nativos de inglês, usando plataformas como o Italki, o Cambly ou o Meetup.

Você pode escrever textos em inglês sobre assuntos variados e pedir a correção de algum professor, amigo ou nativo de inglês, usando sites como o Lang-8, o Write & Improve ou o Busuu.

Você pode fazer um diário em inglês, registrando as suas atividades, os seus sentimentos e as suas opiniões do dia.

5. Revise o que você aprendeu e avalie o seu progresso

Por fim, uma dica essencial para aprender inglês em casa é revisar o que você aprendeu e avaliar o seu progresso. A revisão é importante para consolidar o seu conhecimento e evitar o esquecimento. Você pode revisar o vocabulário e a gramática usando flashcards, anotações ou aplicativos. Você também pode revisar as habilidades de leitura, audição, fala e escrita fazendo exercícios ou atividades relacionadas ao conteúdo estudado.

A avaliação é importante para verificar se você está atingindo os seus objetivos e se precisa fazer algum ajuste no seu plano de estudos. Você pode avaliar o seu nível de inglês fazendo testes online ou simulados de exames internacionais. Você também pode avaliar a sua satisfação e a sua motivação com o seu aprendizado, reconhecendo os seus pontos fortes e as suas dificuldades.

Conclusão

Aprender inglês em casa é possível e vantajoso para quem quer ter mais autonomia, flexibilidade e economia nos seus estudos. No entanto, é preciso ter disciplina, organização e dedicação para aproveitar os recursos disponíveis e alcançar os resultados desejados. Seguindo as dicas deste artigo, você pode aprender inglês em casa de forma eficiente e divertida.

Imagem de Welcome to All ! ツ por Pixabay