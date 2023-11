São José dos Campos recebe artistas do festival Folclórico de Parintins para mais uma apresentação da Roda de Toadas

Em sua 5 º edição , a cidade de São José dos Campos – SP será o palco para receber os artistas do festival Folclórico de Parintins para mais uma apresentação da Roda de Toadas .

Com a participação de Patrick Araujo e Arlindo Neto ( Caprichoso ) , Israel Paulain e Edilson Santana ( Garantido ) , o evento será no dia 18 de novembro a partir das 20 h no Guten Festas e Eventos . Os convites já estão a venda e podem ser adquiridos através do telefone ( 12 ) 98197-5117 Luciana César , organizadora oficial do evento .

Roda de Toadas