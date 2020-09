Brasil é o único país da América Latina com empresa listada pela Gartner na tecnologia Blockchain

O Brasil ganhou uma representante na lista anual da Gartner, uma das mais respeitadas consultorias em tecnologia do mundo. Especializada em Blockchain, a BBChain foi a única empresa da América Latina apontada no levantamento de 2020, que listou as melhores companhias do setor no mundo.

Gartner

O relatório anual da Gartner é o principal guia dos executivos de tecnologia das multinacionais e grandes empresas mundiais. Por conta dos rígidos critérios adotados pela consultoria americana, são poucas empresas que conseguem entrar na lista. “Ganhar essa chancela é muito gratificante para qualquer companhia. Tudo o que a Gartner lista/recomenda é o que existe de melhor no mundo”, explica Felipe Chobanian, CEO da BBChain. “A nossa presença na Gartner reforça que temos capacidade de entrega de tecnologia de ponta no Brasil”, ressalta Rodrigo Bueno, CTO da BBChain.

BBChain

Em junho, a BBChain foi investida pela Pitang, uma das maiores empresas de tecnologia do Nordeste, tornando-as a grande referência nacional e da América Latina em Blockchain, uma tecnologia essencial para a elaboração de bases de registros e dados distribuídos e compartilhados, com a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Ou seja, trata-se de um registro imutável de operações, baseado em contratos inteligentes, armazenados na própria plataforma, eliminando a duplicação de esforços típica das redes de negócios tradicionais.

Blockchain

“Em pouco tempo, a união já trouxe bons frutos para as duas empresas”, explica o CEO da Pitang, Antônio Valença. “Quando unimos forças, o nosso objetivo sempre foi nos tornarmos a referência na América Latina na tecnologia Blockchain e isso já está se tornando realidade. Esse é apenas o começo e temos que continuar aprimorando os nossos serviços para nos tornarmos presença constante nas indicações da Gartner“, complementa.

“Pra nós da Pitang e BBChain, é extremamente importante, em um momento tão crucial do crescimento da inovação, ser a representante do Brasil e da América Latina nesta lista, dada a importância do Blockchain para as transações de ativos com segurança em todo o mundo”, conclui o sócio-diretor da Pitang, Cláudio Castro.

Pitang

Com união entre Pitang e BBChain, as duas empresas dominam o mercado de Blockchain no país. Juntas, elas alcançam mais de 80% do mercado da tecnologia que traz segurança para transações de ativos no Brasil.