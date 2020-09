PQTEC DESENVOLVE PLATAFORMA VIRTUAL DE TESTBED EM INTERNET DAS COISAS

Em uma linha de produção, as máquinas não podem parar, sob risco de gerar grandes prejuízos às empresas. Então, como é possível desenvolver novos produtos e processos? Uma das soluções é a criação dos laboratórios virtuais, em que é possível realizar testes a partir dos dados obtidos com as máquinas reais.

Para estimular a inovação e contribuir para que as empresas adotem conceitos da indústria 4.0, o Parque Tecnológico São José dos Campos desenvolveu uma Plataforma Virtual de Testbed em Internet das Coisas, que tem como objetivo o monitoramento de máquinas para possibilitar justamente o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

Todos os detalhes sobre o projeto estão em um Whitepaper divulgado hoje e que pode ser acessado neste link: bit.ly/whitepaperIoT.

O projeto envolve a implantação de sensores em máquinas industriais de usinagem, impressoras 3D e robôs industriais, gerando um banco de dados que pode ser acessado por startups, empresas de tecnologia da informação e comunicação, indústrias de diversos setores, universidade e instituições de ensino. Os dados servem para testes para validação de produtos, testes de teorias científicas e novas ideias, testes com dados e desenvolvimento de provas de conceito.

Qualquer instituição interessada no projeto pode definir um escopo personalizado junto à equipe do Parque Tecnológico. Dessa forma, será possível acessar o banco de dados online por meio de uma área restrita e visualizar as informações das máquinas instrumentadas.

Para o desenvolvimento do Laboratório Virtual, o Parque envolveu mais de 20 empresas dos setores aeronáutico, de defesa e de tecnologia da informação, entre fornecedoras e usuárias de tecnologias. A iniciativa ainda contemplou a participação de startups das áreas de sensores, visão computacional, inteligência artificial, big data, entre outros.

O desenvolvimento da Plataforma Virtual Testbed em Internet das Coisas contou com Patrocínio Financeiro da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), por meio do edital Fábricas do Futuro, e contrapartida do Parque Tecnológico São José dos Campos.

