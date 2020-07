BMG Granito inova com alternativas de pagamento para evitar contato físico

Quanto menos toque com as mãos, melhor. Essa é uma das recomendações para lidar com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Aos poucos o mundo vai construindo novas formas de viver e seguir em frente. Por isso, assim que se iniciou o período de isolamento social, a BMG Granito criou uma solução de pagamento sem contato físico.

Preocupada com os pequenos empresários, que precisam manter seus negócios durante a quarentena, a companhia, especializada em meios eletrônicos de pagamento, desenvolveu a função de pagamento por link. Esse método foi pensado principalmente para evitar qualquer tipo de contato, além de facilitar as vendas à distância para os estabelecimentos que ainda não possuem uma loja virtual. Ao acessar o App exclusivo da BMG Granito, o vendedor tem autonomia para gerar um link da venda com a garantia de segurança dos dados pessoais do comprador que, por sua vez, faz o pagamento a utilizando seu cartão de crédito em um checkout muito semelhante ao de e-commerce.

“Criamos soluções para facilitar a vida dos nossos clientes. Esse momento de pandemia não poderia ser diferente, por isso o pagamento por link foi desenvolvido pela nossa equipe. Prezamos pela segurança e saúde de todos”, comenta Rodrigo Luiz Teixeira, CEO da BMG Granito.

A empresa passou a oferecer também mais uma alternativa de pagamento, desta vez por aproximação – com a tecnologia NFC (Near Field Communication): o cliente final pode realizar suas compras através de uma carteira digital, com o celular ou outro dispositivo móvel que ofereça a funcionalidade, evitando assim a necessidade de utilização e manuseio do cartão para pagamento. Para a funcionabilidade dessa opção de pagamento, é necessário levar em consideração o valor da compra e o limite pré-aprovado pelo banco do cliente, com a liberação da compra sem a necessidade de digitar a senha.

No início de 2020, a BMG Granito trouxe ao Brasil um modelo de máquina com leitor de QR Code, que possui uma câmera integrada ao sistema. Essa solução, que será apresentada nas próximas semanas, facilita a vida do cliente final ao evitar o contato direto com o aparelho. Ao apresentar a carteira virtual com o QR Code no momento do pagamento, a máquina com o leitor identifica os dados do cliente e, automaticamente, dá sequência à transação mesmo sem o cartão.

Uma alternativa já em funcionamento, e na mesma linha de pagamento por código, é a do QR Code para transações de e-commerce. Como por exemplo, as ações recentes de apresentações em “Lives” de artistas e cultos de igrejas online. É possível criar o código em imagem com o objetivo de direcionar para doações ou até mesmo para o checkout de compras online. Esta opção é voltada para os parceiros credenciados. No caso das doações em shows online, a própria BMG Granito oferece o QR Code como meio de pagamento oficial sem cobrar qualquer taxa sobre isso.

A Granito surgiu em 2015, ainda como Pago Cartões, uma empresa especializada em meios eletrônicos de pagamento com o diferencial de possuir uma plataforma própria de tecnologia, o que permite entregar as melhores e mais rápidas soluções para os clientes. Sob o comando dos executivos Rodrigo Teixeira e Roberto Masotti, a empresa conquistou número expressivos em 2019: um crescimento de mais de 62% em comparação ao ano anterior, transacionando um volume acima de R$ 1 bilhão. O Banco BMG possui 89 anos de mercado e, em setembro de 2018, adquiriu 65% da Granito. Antiga Pago Cartões, a empresa foi fundada em 2015, tendo mudado seu nome para Granito também em 2018. A partir daí, a companhia passou a se chamar BMG Granito. Em 2020, a empresa conquistou a certificação GPTW – Great Place To Work, com 92% dos colaboradores acreditando que a BMG Granito é um excelente lugar para trabalhar.