Blogs são alternativa para guerra dos algoritmos

Enquanto muitas pessoas ficam preocupadas com seus conteúdos em plataformas terceirizadas, tais como o Instagram ou o Youtube, há ainda alguns profissionais que usam outras plataformas próprias para criação de conteúdo e acabam passando longe de problemas, como por exemplo, quando o Instagram e o Whatsapp saem do ar.

Blog do Armindo

É o caso das plataformas de blogs que são hospedados em servidores próprios e mantidos pelos seus donos. É o caso do Blog do Armindo, criado pelo jornalista Armindo Ferreira e que completa 10 anos agora no final de dezembro. O veículo cobre verticais de conteúdo relacionadas à tecnologia, games, filmes e séries e é um dos mais antigos do setor.

Mas com tantas novas plataformas, ainda compensa ter um blog? O próprio Armindo responde. “Sim muitas pessoas ainda buscam conteúdo em texto na internet e os blogs estão aí justamente para responder essa necessidade. Alguns textos meus com reviews de produtos ou críticas de séries acabam aparecendo nos primeiros lugares e gerando um elevado nível de tráfego de leitores”, explicou Armindo.

Hoje com pacotes a partir de R$ 10,00 por mês é possível hospedar um blog próprio em um provedor de hospedagem e com poucos cliques o site já está no ar. Com mais de 20 anos de profissão, Armindo Ferreira, deixou sua carreira de jornalismo televisivo, quando chegou a ser indicado para um Prêmio Esso, e apostou no mundo digital quando tudo ainda era muito incerto.

Além do blog o experiente jornalista também produz conteúdo para o Instagram, Youtube e até um podcast que foi criado na pandemia e já ouviu os principais executivos do setor da tecnologia, games e entretenimento do país. Agora ele está aos poucos também começando a criar conteúdo para a Twitch. “O segredo é entender qual plataforma combina melhor com cada público e não apostar todas as suas fichas numa só frente.”, finaliza Ferreira.

Pelo visto depois da volta dos podcast com tudo a próxima onda tende a ser o retorno dos blogs e das comunidades gerenciadas pelos próprios criadores de conteúdo e não só pelas grandes plataformas.

Sobre o Armindo

Armindo é jornalista e criador de conteúdo para a internet. É um profissional multimídia possuindo além do blog, canal do Youtube, Instagram e Podcast. Tem relacionamento com os principais nomes das verticais de conteúdo que atua, já tendo entrevistado os principais executivos desses setores, inclusive internacionais.

Já deu entrevista para os principais veículos de comunicação tendo marcado presença em programas como Mais Você da Rede Globo e Domingo Espetacular na Record entre outros.

Já palestrou em centenas de lugares para milhares de pessoas em diversos estados brasileiros entre eles Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba e Acre. Já esteve nos palcos do Twitter, Cubo, Festival Path, Digitalks, Campus Party entre outros.