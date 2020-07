EXPOISP Brasil comemora um ano em julho

O mês de julho é importante para a EXPOISP Brasil, evento dedicado a provedores de internet de todo o Brasil. Mesmo sua primeira atividade com púbico tendo sido realizada em agosto de 2019, foi em julho que tudo começou, pois foi no dia 25 do mês que o evento fez sua primeira postagem nas mídias sociais anunciando seu primeiro encontro para ISPs. Desde então a EXPOISP Brasil já produziu sete eventos em várias capitais do Brasil e ainda tem mais encontros marcados ao longo de 2020.

Com a proposta de levar palestras, exposição de produtos, conhecimento, oportunidades para negócios e networking entre os envolvidos, em um ano a EXPOISP já levou mais de 3 mil visitantes para seus eventos. Desde agosto as cidades de Manaus, Teresina, Maceió, Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro e Natal já foram contempladas com a programação dedicada a Provedores e Operadoras regionais.

Hoje o mercado de pequenos e médios ISPs representaram 73% do total de novos acessos, principalmente devido a disponibilidade do serviço em áreas rurais ou mais afastadas. E a EXPOISP surgiu da necessidade de oferecer eventos tecnológicos que contribuíssem de forma mais incisiva na formação do empresariado. “Em um mercado em pleno crescimento e com potencial de expansão, é incoerente continuar utilizando modelos de 10, 20 anos atrás” – afirma a produção do evento.

A EXPOISP Brasil possibilita que os participantes apresentem aplicações, serviços e soluções para grandes players da indústria e entendam melhor seus papéis por cada região – e isso é a chave para manter o crescimento do setor e o interesse na profissionalização das operações regionais, que têm uma importância vital na manutenção do mercado de provedores. Outro diferencial do congresso é a visão global do mercado e, especialmente, dos profissionais que compõem o setor. O Espaço Mulher visa atender as demandas específicas das muitas mulheres que constroem o setor de tecnologia no Brasil. Já os workshops e oficinas práticas visam atender o que os profissionais realmente esperam e precisam.

O ano de 2020 não foi como a EXPOISP esperava. Em março a Start Produções e Eventos, produtora do encontro, se viu instalada a desmarcar seus eventos regionais do primeiro semestre e remarcar por duas vezes sua maior feira de negócios para o setor devido a pandemia do novo Coronavírus. A produtora informa que os seus eventos regionais estão previstos para retornar em agosto e a primeira parada será em Fortaleza – CE no dia 06/08. Já o evento nacional acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de novembro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A crise sanitária mundial e as diretrizes de distanciamento social prejudicaram o mercado de eventos e principalmente a EXPOISP Brasil. Mas mesmo assim a empresa continuou oferecendo conteúdos gratuitos sobre o mercado para o seu público de forma digital e no mês de aniversário pretende intensificar essa ação.

Já no segundo dia do mês, o evento em parceria com o Engenheiro Alan Araújo, um de seus palestrantes, promoveu uma live sobre Redes FTTH no Instagram juntamente com um sorteio de uma vaga para um curso intensivo de fibra óptica. Mas os produtores afirmam que não vão parar por aí. Outras atividades virtuais serão realizadas e divulgadas nas redes sociais da empresa.

Foto:Divulgação

