COOP promove 2º Festival Pet deste ano

De olho no segmento pet, que não para de crescer, a Coop realizará até o próximo dia 4 de setembro em toda a sua rede de supermercados, o segundo Festival Pet deste ano.

Durante a ação, haverá diversas ofertas na categoria, envolvendo ração, acessórios e produtos de higiene e, para reforçar ainda mais o Festival, estão programados um tabloide digital com promoções e postagens nas redes sociais com conteúdos ligados ao segmento.

Como forma de fidelizar ainda mais seus cooperados e clientes, a Coop investe constantemente no conforto e comodidade para quem é protetor de animais. No início deste ano, foi firmada uma parceria com a startup de mobilidade PetParker, que resultou na instalação de estações inteligentes em cinco lojas (Industrial, Capuava e Giovanni Pirelli, em Santo André; Joana Angélica, em São Caetano do Sul, e em Diadema).

Acessadas de forma gratuita pelo aplicativo da PetParker, as cinco estações estão localizadas nas entradas das unidades selecionadas e os usuários podem acomodar seus pets dentro da casinha e retirá-los em até 90 minutos, utilizando apenas o celular. Todas as unidades contam com controle de temperatura, sensor na porta, pintura especial e pisos não porosos contra os germes.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí e um atacarejo em São José dos Campos, além de três postos de combustíveis e 81 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

2º Festival Pet