Quais as tendências para área da saúde em 2022

As tendências na área da saúde em 2022 envolvem muita tecnologia. Com o avanço da pandemia, novos conceitos e estratégias se tornaram mais presentes em hospitais e clínicas por todo o país.

Dentre as novidades, estão os avanços no teste de covide a telemedicina. Fique por dentro de todas as novidades a seguir!

Tendências na área da saúde

Sempre visando aprimorar a saúde pública e privada, novas tendências surgem neste setor. Então, conheça o que deve mudar em 2022 e como isso pode impactar não só a atuação dos profissionais, como o atendimento de pacientes.

A Telemedicina

Não há como falar nas tendências da área da saúde em 2022 sem citar a telemedicina. Ou seja, a medicina à distância, que se tornou uma das principais opções de atuação médica durante a pandemia.

Para contextualizar, o Proadi, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, apontou um aumento de 73% em consultas desse tipo. Assim, médicos podem atender e examinar pacientes em qualquer lugar.

Esta não é uma tendência apenas brasileira, mas em todo o mundo. Portanto, avanços em tele triagem e teleconsultas devem acontecer em breve. Para que os pacientes possam ser atendidos com o máximo de qualidade.

Testes de Covid

Em alguns locais do mundo, como Dublin, a população pode comprar em farmácias os testes rápidos de Covid. Então, realizam em sua própria casa e, caso dê negativo, podem procurar centros especializados.

Como a pandemia ainda está presente em todo mundo. Os estudos, pesquisas, desenvolvimentos de vacinas e testes seguem a todo vapor. Sem dúvidas esse é um dos grandes setores de destaque na área da saúde.

Hiper Automação está entre as tendências na área da saúde

Em geral, a hiper automação pode ser descrita como a automatização dos documentos e registros médicos. Ou seja, a ideia é que as informações possam ser acompanhadas de forma online e sem necessitar de tantos registros físicos.

Ela está entre as tendências da área da saúde em 2022 que estão transformando todo o segmento. Isso porque, além dos altos investimentos, seus resultados terão impacto em todos os setores, sejam públicos ou privados.

Realidade virtual também é aposta

A realidade virtual não é tendência apenas no setor da saúde, mas também na educação, vendas e no marketing. Então, nesse caso ela vem como aposta para a profissionalização e apoio para pesquisas.

Isso se dá pelo fato de poder simular toda a anatomia humana. Assim, alunos e profissionais podem realizar testes e pesquisas sem riscos. É claro que não descarta a participação humana, mas pode acelerar os processos.

Inteligência artificial na saúde

Outra tecnologia que também está entre as essenciais na saúde é a inteligência artificial. Isso porque, ela vem como uma ferramenta de apoio aos médicos. Ou seja, os algoritmos ajudam os diagnósticos e pesquisas a serem mais precisos.

A tomada de decisões dos médicos além de ser facilitada também será mais certeira. Afinal, ele pode usar da tecnologia para se basear em evidências, dados e fatos. Além disso, os atendimentos ficam mais ágeis e otimizados.

Exames

Essa é uma das tendências da área da saúde em 2022 mais promissoras. Então, com a inteligência artificial os médicos podem ter diagnósticos mais assertivos e rápidos a partir dos exames, devido a qualidade desses processos.

A e-Farma entre as tendências área da saúde 2022

A pandemia fez grandes transformações na área da saúde. Por exemplo, o número de pessoas que deixaram de ir às farmácias e pediram seus remédios em casa aumentou. Inclusive, é comum encontrar esses estabelecimentos online ou em aplicativos de entrega.

O setor farmacêutico foi muito impulsionado durante a pandemia. Portanto, está explorando formas de otimizar ainda mais essa entrega, oferecendo bons preços e comodidade para a população.

Tecnologias para saúde mental

As doenças da saúde mental também ganharam muito destaque no último ano. Isso porque, com a pandemia, o aumento de casos dessas doenças foi notável. Entre elas, a depressão e ansiedade são as principais.

Usar a tecnologia nesta área é uma forma de melhorar os atendimentos e chegar a todos os locais. Então, espera-se que a tendência invista mais em terapia online, gamificação e tracking de sintomas de forma digital.

Interoperabilidade

Talvez esse seja o termo mais diferente entre as tendências na área da saúde em 2022. Em geral, é um conceito que visa unir e interligar diversas instituições que envolvem o segmento. Por exemplo, hospitais, laboratórios, operadoras.

Com isso, os pacientes e funcionários da área conseguem ter um acesso mais fácil aos dados. Logo, os atendimentos são mais ágeis, os diagnósticos mais completos. Enfim, seria um histórico geral de cada pessoa, consultas, exames e procedimentos.

Tendências na área da saúde 2022 apostam na tecnologia

Por fim, é possível perceber que a tecnologia está presente em todas as tendências na área da saúde em 2022. Assim, estudos, pesquisas e testes são realizados diariamente para que inovações neste setor possam acontecer.

Neste ano, essas tendências prometem estar presente no dia a dia de todas as pessoas e espaços envolvidos na área da saúde. Sempre com a perspectiva de oferecer o melhor atendimento e proporcionar o bem-estar.