GRUPO BAND VALE LANÇA O PORTAL BANDVALE.COM EM PARCERIA COM A UOL

O Grupo Band Vale, maior grupo de comunicação da região, lança o portal bandvale.com, nele você acessa todo o conteúdo da BAND, com a credibilidade que você já conhece. Com o portal você tem a possibilidade de acompanhar todas as informações dos programas das Rádios e TV Band Vale de qualquer lugar que estiver.

UOL

No portal, que conta com a parceria do UOL, um dos maiores portais de notícias do país, é possível assistir ao vivo à programação da TV e ouvir as rádios Band Vale FM, Nativa FM, Stereo Vale e Band Vale Litoral, todo o nosso conteúdo com um só clique.

Giselle Toledo, diretora executiva do Grupo Band Vale

“O principal objetivo do lançamento do portal é que o nosso público da Rádio e Tv Band Vale tenham mais um canal para acessar aos nossos conteúdos. Todo o entretimento e jornalismo produzidos pelo nosso time estão disponíveis em todas as plataformas para que o acesso seja prático e fácil”, destaca Giselle Toledo, diretora executiva do Grupo Band Vale.

“Se você gostou de uma matéria jornalística, ou de uma receita bacana do programa Manhã na Band ou quer rever uma entrevista de um médico que participou do programa Falando Nisso, é possível acessar o portal e assistir na íntegra todo o conteúdo da Tv”, completa Giselle.

E mais, para os ouvintes das nossas rádios que acompanham nossa programação da STEREO VALE, NATIVA E BAND VALE FM, além de poder acompanhar as rádios pelo aplicativo Band Rádios, agora pode acompanhar a rádio de forma on line pelo portal.

Grupo Band Vale

O Grupo Band Vale se consolida como o maior grupo de comunicação na região com 5h30 de programação local na Tv, quatro emissoras de rádios com alcance em mais de 59 cidades, atingindo mais de 3,7 milhões de habitantes. O Grupo Band Vale não para e está sempre em busca do que é notícia e entretenimento para o seu público, onde você estiver. Acesse, assista, ouça. – conteúdo essencial para você!

https://www.band.uol.com.br/band-vale