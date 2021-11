Confira os modelos de bolsa em alta para o verão de 2022

Toda mulher gosta de se cuidar e de estar bem vestida, não é mesmo? Além de tudo isso, também é muito importante estar dentro das tendências e saber quais as cores e modelos que estão mais em alta para não errar no look. Com a volta da vida ao normal, após a vacinação contra o novo coronavírus e o fim da pandemia que já dura dois anos, os eventos prometem e você não vai querer ficar de fora dessa!

As bolsas são acessórios muito importantes no look de uma mulher, elas têm o poder de transformar uma roupa, seja para melhor ou para pior. É possível saber o tipo de evento que você está indo apenas pelo estilo da bolsa que você está usando, isso se estiver fazendo da forma certa, claro.

Bolsas com alça de corrente

Se você está pensando em comprar uma bolsa feminina super versátil, linda e que seja prática para o dia a dia, essa é a ideal. Ela é de porte pequeno para médio, pode ser encontrada em várias cores e combina com várias peças e estilos de roupa. As correntes na região da alça são um charme muito bonito que ajuda ainda mais a dar estilo ao look.

Imagem: Schutz

Pochetes

Elas ressurgiram dos anos 2000 e estão voltando com uma cara nova para o mundo da moda. As pochetes são peças muito versáteis e ganharam um estilo mais moderno, com cores vibrantes e fortes, como o neon. São muito bonitas e práticas também, esse tipo de modelo é menor, muito bom para levar pequenas coisas, como celular, batom e carteira. Elas estão super na moda e os novos modelos prometem para o calor.

Imagem: Schutz

Bolsas estampadas

Além das cores e dos formatos, uma tendência que caiu no gosto das mulheres e já está em alta são as estampas. Elas podem ser mais coloridas ou trazer elementos na mesma cartela de cores. São produzidas em tamanhos médios, mas também é possível encontrar em tamanhos grandes e mais difícil de achar em tamanhos menores. São super versáteis e podem ser até mesmo o elemento principal no look.

Imagem: Schutz

Bolsas em nylon

Esse tecido já faz bastante sucesso, ele também é usado para blusas corta-vento e dá a sensação de ser aprova d’água. Dificilmente você encontrará estampas em bolsas produzidas nesse tipo de material, geralmente são cor única. Mas isso não quer dizer que elas não possam ser coloridas e vibrantes. São muito bonitas e costumam ser bastante espaçosas também.