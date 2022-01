Festival MovaSe Cultural realiza sua 7º edição no Vale do Paraíba

O MovaSe Cultural acontece entre os dias 8 a 23 de janeiro. Trata-se de um Sarau Dançante, o propósito do Festival é recomendar cias artísticas de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira para dialogar e mostrar seus trabalhos. O evento tem como tema central “Empatia” e serão selecionadas produções nas linguagens de performance.

O Festival contará com apresentações em diferentes locais de Pindamonhangaba, como Teatro Galpão (abertura e encerramento), shopping Pátio Pinda, Museu Pedagógico e Histórico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Parque da Cidade e Bosque da Princesa.

Além das apresentações, serão realizadas oficinas presenciais de corpo, dança e teatro – gratuitas com Mônica Alvarenga e Eli Ferreira, workshop de dança com Alisson Lima, exibição do filme “Brincante” com bate-papo sobre o longa e gravação de um documentário sobre o Festival.

Para Mônica Alvarenga, curadora e organizadora do Festival, passamos por um período desafiador, no qual a Cultura teve seus dias de reclusão. Agora, poder retomar com este Festival, voltado para cia artísticas na nossa região, é esplêndido!

O Mova Se Cultural é uma realização da Cia. Mônica Alvarenga e do Ateliê Cênico de Dança com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através de recursos do Edital Proac 32/2020

Abertura Festival MovaSe

A abertura da 7º edição do Festival MovaSe Cultural acontece dia 8/1, às 19h, no Teatro Galpão, em Pindamonhangaba, e contará com apresentações da Cia. Ateliê Cênico, Dual Cia e de academias e grupos de dança da região.

O primeiro espetáculo do Festival é #IstoNãoéUmaDança, que traça um paralelo entre dança e performance, se auto intitulando que o que será apresentado não é uma dança. Desta forma, a plateia terá a função de definir se aquela apresentação é dança ou performance.

Já a segunda apresentação será O TROPEIRO, baseada nas danças ao redor da cultura caipira e tropeira do Brasil. Por visitar a memória dos tropeiros nômades que em cada parada usava a dança como um descanso.

Em seguida, acontecerão apresentações de academias e grupos de dança da região

7º edição do Festival MovaSe Cultural

Programação:

8 der janeiro – 19h – Abertura do Festiva MovaSe Cultural

Local: Teatro Galpão

9 de janeiro – 15h – Apresentação do espetáculo “A Mais Bela História do Ipê Amarelo” do Ateliê Cênico de Dança – Parque da Cidade

Local: Parque da Cidade

De 11 a 14 de janeiro – 19h – Mostra Performática

Local: Museu Histórico e Pedagógico Dona Leopoldina e Dom Pedro I

15 de janeiro – 10h – Mostra Performática

Local: Museu Histórico e Pedagógico Dona Leopoldina e Dom Pedro I

15 de janeiro – 15h – Cia O Clã da Dança, em seguida seguiremos com apresentações de academias e grupos de dança da região

Local: Shopping Pátio Pinda

16 de janeiro – 15h – Grupo Rosa dos Ventos e Cia Nave Gris, em seguida seguiremos com apresentações de academias e grupos de dança da região.

Local: Shopping Pátio Pinda

17 a 20 de janeiro – 19h – Workshops gratuitos de dança

Local: Ateliê Cênico de Dança

21 de janeiro – 19h – Exibição do Longa Metragem “Brincante O Filme” com a presença de um dos atores para debate: Alisson Lima.

Local: Museu Histórico e Pedagógico Dona Leopoldina e Dom Pedro I

22 de janeiro – 10h – Workshop de Dança com Alisson Lima

Local: Ateliê Cênico de Dança

22 de janeiro – 15h – apresentação do espetáculo “A Mais Bela História do Ipê Amarelo” do Ateliê Cênico de Dança.

Local: Bosque da Princesa

23 de janeiro – 19h – encerramento com as cias convidadas: Cia Mônica Alvarenga e Cia Alisson Lima. Em seguida apresentações de academias e grupos de dança da região.

Local: Teatro Galpão

1º de fevereiro – exibição do Documentário 7° Mova Se Cultural

Local: canal do YouTube Ateliê Cênico de Dança.