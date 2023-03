Au Pair: entenda essa modalidade de intercâmbio voltada para jovens

A preferência é por mulheres jovens de 18 a 30 anos; é importante gostar de crianças e saber o idioma do destino em nível intermediário

Muitos jovens almejam fazer um intercâmbio para aprimorar um segundo idioma, mas não possuem muitos recursos financeiros para realizar esse objetivo. Todavia, existem diversas modalidades de intercâmbio, e uma delas é o Au Pair, uma forma mais barata de viajar para o exterior e aprender uma cultura nova.

Nessa modalidade de intercâmbio, o Au Pair (intercambista) vai morar com uma host family sem precisar pagar aluguel ou alimentação, mas em troca deve trabalhar para a família, normalmente como babá das crianças da casa. O serviço não é gratuito. O intercambista recebe um salário semanal e tem dias de folga e férias regulamentares. Além disso, a família que abriga o Au Pair deve, ainda, inscrever a pessoa em um curso de idiomas na cidade.

Essa forma de intercâmbio pode ser feita em diversos países, como EUA, Alemanha, Itália, França, Holanda, entre outros. Em sua maioria, o público-alvo são mulheres jovens, entre 18 e 30 anos, que saibam inglês intermediário ou avançado e já tenham concluído o ensino médio. Ainda, é importante gostar de crianças, visto que o serviço a ser realizado no país é basicamente o de babá. Alguns países exigem comprovação de experiência nesta área.

Quando se está buscando por um intercâmbio na modalidade Au Pair, é importante buscar por um país onde a função seja regulamentada, pois isso te ampara legalmente, caso surjam problemas como carga excessiva de trabalho e impedimento de dias de folga, ou até trocar a host family, quando não há um entendimento tranquilo entre as partes.

Documentos necessários para o Au Pair

A quantidade de documentos e o tipo de visto varia de acordo com o país de destino do intercambista. Alguns países exigem apenas o ensino médio completo e outros pedem formação superior em pedagogia, além do comprovante de domínio da língua falada no país, no mínimo intermediário. Ainda, uma carta-convite da família anfitriã. Neste caso, é importante buscar por uma tradução juramentada, de modo a validar juridicamente a documentação apresentada na hora de solicitar o visto para o destino.

A tradução juramentada é um serviço de tradução oficial que traduz documentos brasileiros para o idioma do país de destino com validade reconhecida juridicamente. É um trabalho que deve ser realizado por um tradutor público ou uma agência de traduçãoespecializada e qualificada, reconhecida na Junta Comercial do estado do intercambista. Os valores de tradução dos documentos podem variar de acordo com o estado de origem do interessado.

Além disso, outros documentos requeridos para realizar o intercâmbio Au Pair são: contrato assinado de Au Pair; antecedentes criminais; passaporte válido; certificado de conclusão de ensino médio ou de curso superior em pedagogia (traduzidos); documentos básicos como RG, CPF e certidão de nascimento.

Foto:iStock