Cursinhos da região oferecem revisão gratuita para inscritos no vestibular de Medicina da UNITAU

Cursinhos Pré-vestibulares das cidades de Taubaté e da região começaram a disponibilizar revisões gratuitas para alunos que irão prestar o tradicional Vestibular de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU). A primeira fase acontece no próximo dia 22.

Para a presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (Copesa) da UNITAU, Profa. Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo, a iniciativa é uma ótima oportunidade para os interessados no processo seletivo. “Acho que é uma excelente atitude dos cursinhos. Nós estamos em tempos de solidariedade e de cooperação, e essa ação é muito positiva. Fazer com que esses candidatos tenham uma revisão, já que eles vêm estudando há um bom tempo, fechar os assuntos e dar uma tranquilidade maior para esses candidatos é ótimo”, afirma.

Além da dedicação aos estudos, os candidatos também devem estar preparados fisicamente e mentalmente para o momento da prova. A nutricionista Profa. Dra. Fabíola Figueiredo Nejar recomenda que o candidato evite os “excessos”, como feijoadas, churrascos, lanches e consumo de alimentos ultraprocessados, no dia do vestibular. Ela também ressalta que é importante evitar longos períodos sem se alimentar. “Essas dicas são fundamentais para a garantia do bem-estar físico e da tranquilidade em momentos estressantes como durante as provas”, pontua.

“Prefira alimentos com baixa densidade energética (menos de 2 kcal/grama) e de gorduras. Pesquisas têm demonstrado que pessoas que fazem uma refeição com alta densidade energética, antes de testes de habilidade mental, cometeram 40% mais erros do que aquelas que fizeram uma refeição com menor densidade energética. Atenção: neste momento, não é hora de experimentar novos alimentos, pois podem causar desconforto no estômago e atrapalhar a realização das provas. Também é de extrema importância que o aluno beba água para se manter hidratado”, orienta a nutricionista.

No dia da prova, os candidatos devem estar munidos do comprovante de pagamento da inscrição, um documento original com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e não devem se esquecer do uso obrigatório de máscara. Mais informações podem ser obtidas no manual do candidato.

“Acredito que os alunos já vêm se preparando para o nosso vestibular, um vestibular tradicional e conceituado não só no Vale do Paraíba mas em todo o Brasil, mas precisamos reforçar algumas dicas para que o candidato se sinta ainda mais preparado. Estudem os conteúdos solicitados, consultem as provas anteriores disponíveis no nosso site. Descansem um dia antes da prova e mantenham uma alimentação adequada pois a prova é uma maratona de 4 horas de duração”, aconselha a presidente da Comissão.

Vestibular de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU)

As revisões gratuitas para os estudantes que irão prestar o Vestibular de Medicina da UNITAU estão disponíveis nos cursos preparatórios Anglo (de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena) e Progressão Poliedro (de Taubaté e Pindamonhangaba). Outros cursinhos como Max, Poliedro, Objetivo e COC também oferecem a revisão, porém com um conteúdo geral que atenda à todos os vestibulares. Mais informações podem ser obtidas por meio das secretarias dos cursos preparatórios. Vale ressaltar que o Vestibular de Verão da UNITAU está com inscrições abertas para os demais cursos até 5 de dezembro. Inscreva-se em unitau.br/vestibular.

Por Bianca Guimarães

ACOM/UNITAU