São José recebe selo internacional por excelência na arborização

São José dos Campos foi reconhecida, pelo quarto ano consecutivo, pela excelência na arborização urbana. O município recebeu o selo do programa Tree Cities of the World. Foram contempladas 167 cidades do mundo.

A lista dos municípios foi anunciada neste mês pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e Fundação Arbor Day.

O programa foi iniciado em 2019. No país, apenas São José e Campo Grande receberam o reconhecimento nas quatro edições. Nesta edição, além das duas, outras 18 são brasileiras.

O reconhecimento internacional evidencia o trabalho de São José na gestão das árvores urbanas, realizado por meio do programa Arboriza São José, que reúne um conjunto de ações para a modernização e preservação do patrimônio arbóreo, como plantio de mudas, diagnóstico preventivo das árvores localizadas em vias públicas, emissão de laudos, cadastramento digital do patrimônio arbóreo, capacitações técnica e educação ambiental, alem da completa digitalização e integração de banco de dados sobre o tema, incluindo a possibilidade ao cidadão em acessar todas arvores cadastradas no portal Geosanja.

Neste mês, a Prefeitura lançou o novo projeto de educação ambiental aliado ao Plano Municipal de Arborização Urbana, que abrange todas as ações relacionadas à gestão e operacionalização da arborização urbana municipal, incluindo os serviços de avaliação de árvores, plantio, poda, irrigação, supressão, retirada de raízes e replantio, visando a manutenção do patrimônio arbóreo da cidade.

O Plano Municipal de Arborização Urbana, apresentado no evento, é o principal instrumento para o planejamento e gestão da arborização urbana do município. O documento traz as diretrizes para implementar a arborização na cidade indicando, por exemplo, as espécies mais adequadas para plantio nas áreas públicas e metas para ampliar a arborização em vias públicas dos bairros.

A meta principal é realizar o plantio de 56 mil árvores nos próximos 12 anos. Entre 2018 e 2022, a cidade já plantou 4.895 mudas. Para 2023 e 2024, o objetivo é realizar o plantio de mais 5.000 mudas.