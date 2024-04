Academia de Arnold Schwarzenegger terá réplica na maior feira multiesportiva da América do Sul

A Mude, pioneira em transformar cidades em espaços de bem-estar no Brasil, participa do 10ª edição Arnold South America, o maior evento multiesportivo da América do Sul 5, 6 e 7 de abril no Expo Center Norte, São Paulo

A Mude marca presença no Arnold South America, o principal evento multiesportivo da América Latina, que acontece em São Paulo do dia 5 a 7 de abril. A Mude, que estará na 10ª edição Arnold South America, traz como um dos pontos altos a palestra do CEO Marcus Moraes. Na ocasião serão compartilhadas suas inspirações e experiências ao lado de renomados nomes do setor. Esta palestra oferecerá uma oportunidade para explorar a história da empresa e sua inspiração: Muscle Beach, localizada em Los Angeles, onde Arnold Schwarzenegger treinava e que hoje é uma das academias que utiliza os equipamentos fornecidos pela Mude.

O modelo de negócio inovador, o FaaS (Fitness as a Service), que a empresa desenvolveu, consiste na locação de equipamentos, prestação de serviços e disponibilização de tecnologia de gestão para academias brasileiras inspiradas no mesmo layout da Muscle Beach, baseada em parcerias com o setor público para fornecer às pessoas uma infraestrutura completa. Alguns exemplos são as academias localizadas no Parque Villa Lobos-SP, Florianópolis-SC, Ipanema-RJ e Parque da Cidade-DF.

Junto com a parceria da ON® Optimum Nutrition, a Mude apresenta a réplica da academia em Venice Beach, Califórnia, com aparelhos de musculação patenteados. “Queremos proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva na nossa filosofia e na qualidade dos equipamentos que produzimos. Em eventos como esse, reforçamos nosso compromisso contínuo nos espaços urbanos promovendo inovação, inclusive saúde e qualidade, assim como os produtos da Optimum Nutrition”, comenta o CEO da Mude Marcus Moraes.

Há 23 anos, a academia que Arnold Schwarzenegger frequentava foi a inspiração de Marcus Moraes para a criação da Mude, o CEO conta que o sonho da empresa é a continuidade do sonho do fisiculturista de promover a musculação, o bem-estar, o bodybuilding e a saúde no mundo todo como estilo de vida. A Mude desempenha um papel crucial na revitalização da Muscle Beach desde 2018. A academia americana ficou inativa devido à falta de conservação e levou um tempo para ser reinaugurada, reabrindo finalmente em 14 de março de 2022. Marcus Moraes expressa com emoção: “É um grande orgulho fornecer equipamentos para a academia que me inspirou. A fabricação em aço inoxidável visa garantir a longevidade dos materiais, solucionando os problemas causados pelas condições climáticas. Agora, a Muscle Beach está de volta à ativa, sendo reconhecida como o ponto de referência mundial para os entusiastas da malhação”.

A arquiteta Beatriz Valencia, responsável pelo projeto e desenvolvimento do stand diz que “a réplica da Muscle Beach de Venice vai transportar o público para uma das praias mais badaladas do mundo. Criamos elementos que lembram tanto a própria academia quanto o ambiente ao seu redor, como as construções alaranjadas à beira-mar da Califórnia e o famoso painel com a imagem de Arnold estampada. Além disso, foram adicionadas características específicas da academia, como o guarda-corpo em aço inox com seu desenho escalonado.”

Fundada em 2001, a empresa teve início no Rio de Janeiro graças à visão inovadora e determinação de Marcus Moraes, o fundador da empresa. Em 1996, no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, ainda como faixa roxa e atleta de alta performance, Moraes trouxe uma ideia revolucionária: a criação de uma academia a céu aberto inspirada na célebre Muscle Beach, localizada em Venice Beach, em Los Angeles, Estados Unidos.

De volta ao Brasil, o carioca se empenhou para tirar a ideia do papel. Formado em engenharia de produção, Moraes decide construir os equipamentos com peças fabricadas com aço inoxidável. A solução, resistente à ação do tempo e à maresia, foi o recurso ideal para as estações instaladas em locais abertos. Com um investimento inicial de R$150 mil, Marcus Moraes fundou a Mude, inicialmente uma abreviação de Mobiliários Urbanos Desportivos, mas que hoje representa a mudança que a empresa deseja provocar nas pessoas e cidades através do bem-estar.

Na área da saúde, a marca já ganhou o prêmio de mais inovadora do Brasil no Desafio RD Eretz.bio de 2021. A parceria entre a incubadora de startups do Hospital Albert Einstein e a rede de farmácias Raia Drogasil reconheceu empresas que contribuem para a prática de exercícios físicos e a melhora do sono, da saúde mental e da alimentação dos cidadãos.

Pioneira em transformar as cidades em espaços de bem-estar no Brasil, a Mude se destaca ao longo das praias e capitais brasileiras ao conectar marcas e consumidores em atividades físicas ao ar livre gratuitas. Por meio de estações de treino, academias a céu aberto, ativações e aulas coletivas, a Mude cria oportunidades para marcas se sobressaírem em meio à cidade. O público pode usufruir de musculação, alongamentos, meditação, aulas de yoga, futevôlei, vôlei de praia, muay thai, mat pilates, funcional adaptado – circuito para cadeirantes, boxe, entre outras modalidades.

Ao lado da comunidade, do poder público e da esfera privada, a Mude consolida benefícios mútuos para uma sociedade mais saudável. Isto se torna possível a partir do momento em que a empresa faz a publicidade virar uma experiência de bem-estar, unindo a veiculação de mídia OOH (mídia fora de casa), DOOH (mídia digital fora de casa) e pDOOH (mídia exterior digital e programática) às Estações Mude – um mobiliário desportivo totalmente funcional, patenteado e produzido também pela empresa.

Em 15 cidades e sete estados brasileiros, a Mude conta com mais de 700 espaços de atividades, 190 faces de mídia e 65 academias ao ar livre. Seu crescimento é evidenciado pelo faturamento, que saltou de R$13 milhões em 2019 para R$41 milhões em 2023, consolidando sua liderança com experiências de saúde física e qualidade de vida. Além disso, a pioneira conecta mensalmente mais de 75 milhões de pessoas a anunciantes como Mercado Livre, Vivo, Stanley, YoPRO, Porto Seguro, Centrum, Raia Drogasil, Unimed, Adidas.

Informações Mude

Instagram:https://instagram.com/instadamude?igshid=MTNiYzNiMzkwZA==

Site: https://mude.fit

Aplicativo: Mude.Fit” pela Play Store ou App Store

Informações, 10ª edição Arnold South America

Sobre o Arnold South America

Data: 05, 06, 07 de abril

Horário:

Sexta e sábado – dias 05 e 06/04 – 10h às 20h

Domingo – dia 07/04 – 10h às 18h

Local: EXPO CENTER NORTE – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, CEP: 02055-000

Ingresso: https://www.blueticket.com.br/Arnold2024?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=lotezero2024&_gl=1%2a1uyk544%2a_gcl_au%2aMTg0MTk5NjQ1MS4xNzA5NzQwMzc5