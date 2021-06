Atleta do Time Nissan, Ana Marcela Cunha, conquista o ouro no Campeonato Italiano de Águas Abertas

Representante do Time Nissan na Maratona Aquática, Ana Marcela Cunha brilhou nas águas da Itália hoje. A atleta brasileira conquistou a medalha de ouro nos 10 km do Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas, realizado em Piombino, na Toscana. Este é o segundo ouro internacional dela em 2021.

Campeonato Italiano Absoluto de Águas Abertas

Ana Marcela venceu a prova em uma chegada com certa distância da alemã Lea Boy e da italiana Ginevera Taddeuci, que vieram na sequência. No resultado oficial, a brasileira terminou a prova em 2h05m04s.

Treinando na Europa desde semana passada, Ana Marcela segue focada nos preparativos finais para as competições no Japão. Ainda essa semana a maratonista aquática vai competir na Espanha. Depois disso, seguirá treinando na Europa até viajar para o evento em solo nipônico onde vai brigar por sua primeira medalha.

Ana Marcela Cunha

Cinco vezes campeã mundial e seis vezes eleita a melhor atleta do mundo de maratona aquática, Ana Marcela conquistou sua vaga para representar o Brasil no Japão em 2019. Ela foi a primeira mulher brasileira a se garantir para as competições do outro lado mundo tanto no mar como nas piscinas. Na seletiva Olímpica Brasileira de Natação, em abril, a brasileira ficou em segundo lugar, com um tempo que deu a ela uma vaga direta também nas piscinas. A atleta, contudo, abdicou da vaga para manter o foco na maratona.

Time Nissan

Criado em 2012, o Time Nissan mescla atletas em diferentes momentos de carreira, de nomes já consagrados a jovens promessas. Em 2017, o projeto teve uma evolução: o Time Nissan 2.0. Ele é formado por 11 atletas de nove modalidades esportivas e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do esporte com 14 medalhas em Jogos Paralímpicos. O grupo reafirma um dos principais pilares da empresa, que é a diversidade. A equipe se divide em seis atletas olímpicos e seis paralímpicos – incluindo o mentor –, sendo seis homens e seis mulheres.

Desde 2017, os atletas do Time Nissan já conquistaram 175 medalhas internacionais. Foram 94 ouros, 43 pratas e 38 bronzes.

Há pouco mais de um mês para as grandes competições internacionais esportivas que vão acontecer este ano no Japão, os atletas do Time Nissan seguem focados e intensificam os preparativos para defender as cores do Brasil e da Nissan do outro lado do mundo. Dez dos onze atletas da Nissan em atividade já estão classificados para o evento em solo nipônico.