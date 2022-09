Pentacampeões pela Seleção Brasileira vem para São José dos Campos

Em outubro, o Estádio Martins Pereira recebe o Jogo dos Amigos do Ronaldinho Gaúcho x Estrelas

No próximo dia 22 de outubro, às 14h, será realizado no Estádio Martins Pereira o jogo entre os ‘Amigos do Ronaldinho x Estrelas’. Evento inédito na região do Vale do Paraíba, no qual será a primeira vez que Ronaldinho Gaúcho estará na cidade de São José dos Campos:

São José dos Campos

“Ir a São José dos Campos, é uma honra enorme, a cidade mais tecnológica do País, eu que ando muito de avião e vários saem da cidade. Estou muito feliz com o convite do meu parceiro Léo, vamos fazer uma festa inesquecível para todos os joseenses” comenta Ronaldinho.

Ronaldinho Gaúcho

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho conquistou os principais títulos nacionais e internacionais que um jogador possa ganhar e atualmente é um dos embaixadores do Barcelona pelo Mundo. Além do Camisa 10, a partida já teve mais dois grandes nomes confirmados: Vampeta e Edilson Capetinha.

Vampeta

Vampeta retorna a São José dos Campos, após cinco anos, o atleta que iniciou a carreira em 1993, no Vitória, passou por PSV (Holanda), Internazionale de Milão (Itália) Paris Saint-Germain (França), Flamengo e Fluminense, mas brilhou mesmo no Corinthians, no Bicampeonato Brasileiro e no título Mundial do Corinthians, entre 1998 e 2000. Em 2002, o ex-volante teve o principal momento da carreira conquistando o Penta com a Seleção Brasileira.

Edilson Capetinha

Edilson Capetinha é outro pentacampeão com passagem marcante pelo Alvinegro Paulista, já que também fez parte do elenco que conquistou o Bicampeonato Brasileiro e o título do Mundial Interclubes no Corinthians. Edilson também defendeu clubes como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Vitória:

“Pessoal de São José dos Campos, no dia 22 de outubro tem Jogo entre Amigos Ronaldinho x Estrelas, um evento bem legal que vocês não podem perder. Espero todos lá!” convida Edilson Capetinha.

SP Tickets

No dia 20 de setembro, terça-feira, a partir das 11h20, terá início da pré-venda dos ingressos, o lote promocional estará disponível por 24 horas ou enquanto durar o estoque no site SP Tickets (https://www.sptickets.com.br/amigosdor10).

Os preços da a meia-entrada da arquibancada é R$25,00 (mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível) enquanto a inteira é R$50,00. Já na cadeira coberta, o preço da meia é R$40,00 (mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível) enquanto a inteira é R$80,00.

A vinda de Ronaldinho Gaúcho a cidade de São José dos Campos foi viabilizada pela empresa Leonardo Morais Sports & Business, a mesma produtora do Legends Game realizado no Ginásio do Ibirapuera:

Leonardo Morais-Foto: Nando Jr

“Trazer o Ronaldinho Gaúcho para minha cidade natal sempre foi um sonho, então estou vivendo momentos de muita felicidade! Os ingressos são bem limitados, pois temos que respeitar a capacidade do Estádio Martins Pereira, então o pessoal tem que correr porque acredito que vai acabar rapidinho” comenta Leonardo Morais.

A partida do dia 22 de outubro foi aprovada e regularizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a expectativa é a presença de 12 mil pessoas no Estádio Martins Pereira. O jogo tem início previsto para às 14h, com a abertura dos portões a partir das 11h.

Pentacampeões pela Seleção Brasileira vem para São José dos Campos

Jogo Amigos do Ronaldinho x Estrelas

Data: 22 de outubro de 2022 (Sábado) às 14h

Abertura dos Portões: 11h

Local: Estádio Martins Pereira (Rua Ana Gonçalves da Cunha, 340 – Jardim Paulista, São José dos Campos – SP, 12215-390)