Onça-parda prenhe é flagrada pela primeira vez no Parque das Neblinas

Espécie ameaçada encontra na reserva condições favoráveis para a reprodução

As armadilhas fotográficas (camera trap) instaladas no Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, registraram pela primeira vez uma onça-parda (Puma concolor) prenhe. O flagra da espécie em período de gestação é inédito na área, mas o animal já apareceu outras vezes na frente das lentes do Parque: passeando com filhotes, vocalizando, marcando território, arranhando árvores, entre outros registros.

O mamífero, que é o segundo maior felino das Américas, é classificado como vulnerável (VU). Apesar de estar presente em todos os biomas, sua população encontra-se bastante reduzida: na Mata Atlântica, estima-se que haja apenas 1 mil indivíduos, segundo dados do ICMBio. As principais ameaças são a caça ilegal, a destruição de habitat e a ocupação humana desordenada. Por já ter populações naturalmente baixas e uma reprodução lenta, a perda de indivíduos causa grande impacto na sobrevivência da espécie.

A reprodução das suçuaranas, como também são conhecidas, acontece em média a cada 2 anos, e o período de gestação varia aproximadamente entre 80 e 100 dias, podendo dar à luz a até seis crias de uma única vez, embora o mais comum sejam apenas dois. Ao nascer, os filhotes possuem manchas escuras que se mantém até o início da vida adulta. Além disso, são animais muito ágeis – conseguem saltar de alturas de até 5m – e, diferente de outros grandes felinos, como a onça-pintada, eles não esturram ou urram, sua vocalização está mais próxima a um miado.

“A onça-parda precisa de um amplo território para habitar. No Parque das Neblinas temos 7 mil hectares de Mata Atlântica em diferentes estágios de regeneração. Confirmar a presença da espécie prenhe é um indicativo de que seguimos pelo caminho correto nos trabalhos de restauração e conservação da área, pois além de ser um local próprio para sua circulação, é também um ambiente adequado para sua reprodução”, afirma Paulo Groke, Diretor Superintendente do Instituto Ecofuturo.

O registro foi possível a partir da gestão de 15 câmeras implantadas na reserva, um importante recurso para o registro e monitoramento da biodiversidade no Parque e, também, para contribuir com ações de fiscalização e conservação da área. Outros animais também já foram flagrados no local, como o gambá-de-orelha-preta, o gato-mourisco e a anta. A instalação e manuseio dos equipamentos são feitos pela equipe de guarda-parques do Ecofuturo.

Para assistir ao vídeo, basta acessar o canal do Instituto no YouTube.

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária. Quer saber mais sobre a fauna e a flora presentes na área? Acesse a publicação A biodiversidade no Parque das Neblinas, disponível para download no site do Instituto.

