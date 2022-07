27ª Maratona Internacional de São Paulo segue forte em 2023

Primeira do Brasil e única de São Paulo com Selo da World Athletics voltará a crescer.

A Maratona Internacional de São Paulo terá sua 27ª edição em 2023, mais precisamente no dia 2 de abril , mais uma vez com largada e chegada no Ibirapuera. Após o sucesso de seu retorno em 2022 após três anos ausente do calendário em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o evento trabalha forte para consolidar ainda mais sua condição de principal prova do gênero no país. A primeira no Brasil e única de São Paulo com Selo World Athletics deverá atrair alguns dos melhores nomes do circuito internacional, o que permite prever um elevado nível técnico e uma briga acirrada pelo topo do pódio.

A prova é uma referência no país e tem previsão de até 20 mil atletas em todas as distâncias em 2023. Além disso, na programação ainda haverá uma corrida infantil na véspera e estão previstas três seletivas em parques onde os detalhes serão apresentados em breve. O evento ainda contará como novo local para entrega de kits e outra vez com a EXPO, interrompida durante as restrições da pandemia, mantendo a transmissão ao vivo das disputas de 42k e 21k.

Selo da World Athletics

Outro aspecto importante é com relação ao número de atletas de Elite, no masculino e feminino. Em razão do Selo World Athletics, a categoria atrai os melhores nomes do país em corridas de rua e vários destaques do exterior, sendo a competição com o maior número de atletas na briga pelo topo do pódio. Vale ressaltar que esse duelo entre brasileiros e estrangeiros é uma das atrações das mais de duas décadas de história da Maratona Internacional de São Paulo.

Maratona Internacional de São Paulo

A Maratona Internacional de São Paulo mantém ainda o melhor tempo de maratonas feitas no Brasil. Em 2002, Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, venceu com o tempo de 2h11min19.

O reconhecimento da grandeza da Maratona Internacional de São Paulo é reforçado pelos parceiros já confirmados. Já estão no evento marcas importante como Olympikus, marca esportiva oficial, Assaí, Drogaria São Paulo, NewOn, Café 3 Corações, Dois Cunhados e Montevérgine, contando com o apoio da Prefeitura de São Paulo pelas Secretarias de Turismo e Esporte e do Governo no Estado.

A partir de setembro, serão realizadas ações voltadas para o turismo, especialmente para os atletas vindo de outros estados. As inscrições seguem abertas e poderão ser feitas pelo site oficial, www.maratonadesaopaulo.com.br , onde também estão à disposição detalhes sobre preços e prazos.

Todos os campeões da Maratona de São Paulo (Masculino / Feminino)

2022 – Tilahun Nigussie (ETI), 2h18min04 / Kebebush Yisma (ETI), 2h37min40

2019 – Kimani Irungu (QUE), 2h18min32seg / Sifan Demise (ETH), 2h35min03seg

2018 – Solonei da Silva (BRA)m 2h15min55s/Andréia Hessel (BRA), 2h40min07s

2017 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min56s/ Leah Jerotich (QUE), 2h41min58s

2016 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min14seg/Alice Kibor (QUE), 2h35min56seg

2015 – Asbel Kipsang (QUE), 2h15min15s/Carolyne Komen (QUE),2h35min51s

2014 – Paul Kangogo (QUE), 2h14min16s/Rumokol Chepkanan (QUE), 2h42min27s

2013 – Stanlei Koech (QUE), 2h16min07/Samira Raif (MAR), 2h38min23s

2012 – Solonei da Silva (BRA),2h12min25s/Rumokol Chepkanan (QUE),2h31min31s*

2011 – David Kemboi (QUE), 2h11min53s/ Samira Raif (MAR), 2h36min01

2010 – Stanley Biwott (QUE), 2h11min21s/Marizete Moreira (BRA), 2h39min26s

2009 – Elias Chelimo (QUE), 2h13m59s/ Marizete Moreira (BRA), 2h42m24s

2008 – Claudir Rodrigues (BRA), 2h17m07s/Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h42m20s

2007 – Reuben Chepkwek (QUE), 2h16m05s/ Jacqueline Chebor (QUE), 2h40m12s

2006 – Rotich Solomon (QUE), 2h15m15s/ Margaret Karie (QUE), 2h39m24s

2005 – José Teles (BRA), 2h19m47s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m39s

2004 – Franck Caldeira (BRA), 2h17m30s/ Margareth Karie (QUE), 2h40m10s

2003 – Genilson da Silva (BRA), 2h16m26s/Mª do Carmo Arruda (BRA), 2h39m12s

2002 – Vanderlei de Lima (BRA), 2h11m19s*/ Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h36m07s

2001 – Stephen Rugut (QUE),2h14m30s/ Marizete Rezende (BRA), 2h38m57s

2000 – David Ngetich (QUE), 2h15m21s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m15s

1999 – Paul Yego (QUE), 2h15m29s/Márcia Narloch (BRA), 2h37m20s

1998 – Diamantino dos Santos(BRA), 2h16m55s/ Viviane Oliveira (BRA), 2h39m58s

1997 – Emboici Cheruiyot (QUE), 2h17m07s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h42m13s

1996 – Chalam El Maali (MAR), 2h15m21s/ Janete Mayal (BRA), 2h41m40s

1995 – Luiz A. dos Santos (BRA), 2h17m11s/Ilyna Nadezhda (RUS), 2h49m33s

*recordes

Mais informações no site oficial, www.maratonadesaopaulo.com.br