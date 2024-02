Athlon conquista 100 medalhas em competição estadual

Com uma delegação de mais de 100 integrantes, os times de atletismo, natação, goalball, judô e xadrez do Instituto Athlon de São José dos Campos fizeram bonito na primeira grande competição estadual do ano, organizada pela FPDC (Federação Paulista de Desportos para Cegos). As disputas ocorreram no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, no último domingo (18), em São Paulo.

A delegação do Instituto Athlon, que compete com apoio da Prefeitura, conquistou um total de 100 medalhas e a vitória no primeiro jogo de goalball na 1ª Etapa do Campeonato Paulista.

Resultados:

1ª Etapa Circuito Copa/Aberto de Natação Paralímpica

53 medalhas:

27 de ouro

17 de prata

9 de bronze

41 medalhas:

24 de ouro

8 de prata

9 de bronze

1ª Etapa do Campeonato Paulista de Goalball Masculino

Athlon 06 X INSEP 05

1ª Etapa do Circuito Paulista de Judô

5 medalhas

4 de ouro

1 de prata

1ª Etapa do Circuito Paulista de Xadrez para Deficientes Visuais

João Coimbra – Campeão da Etapa

Instituto Athlon de São José dos Campos