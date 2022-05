Atacadão inaugura mais uma loja em Pernambuco

Abertura marca a chegada da loja de número 254 no país e faz parte da robusta estratégia de expansão do Grupo Carrefour Brasil

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, inaugurou nesta terça-feira, (31), sua primeira unidade no município de Palmares, em Pernambuco, gerando 350 empregos diretos e indiretos. No estado, esta é a 15ª unidade de autosserviço, onde a rede também conta com 1 atacado de entrega.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão



“A abertura da unidade no município reforça nosso compromisso de levar alimentação básica de qualidade aos lares dos brasileiros, proporcionando oportunidades de empregos e melhores benefícios para todos os tipos de públicos, como pequenos comerciantes e consumidores finais, além de contribuir no desenvolvimento socioeconômico do país”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Pernambuco



A nova loja conta com uma área de vendas de 3.203 m², 20 check-outs e 179 vagas de estacionamento. Além disso, para atender todas as necessidades dos consumidores, a rede também disponibiliza uma ampla variedade de produtos e marcas nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.



Atualmente, o Atacadão tem 254 lojas pelo Brasil e 33 atacados de entrega. Em Pernambuco, a rede está presente desde 2000 e conta com unidades nos municípios de Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Petrolina, Recife e Serra Talhada.



Endereço

Rodovia BR 101, S/N, KM 187 – Santa Rosa – Palmares – PE

CEP: 55.540-000



Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 7h às 18h

Feriados: consultar a loja

Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 170 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. Com uma história de 60 anos e mais de 60 mil colaboradores, a empresa tem atualmente 254 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, com mais de 300 sellers parceiros de atacado. Em 2021, pela sexta vez, o Atacadão foi eleito pelo “Prêmio Época Reclame Aqui” como a empresa que melhor atendeu seus clientes dentre todos os supermercados e atacados do Brasil. A rede também lidera o Ranking ABAAS, a Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço que elenca as redes que mais faturaram em 2021.

Grupo Carrefour Brasil



O Grupo Carrefour Brasil é a segunda maior operação do Carrefour no mundo e conta com mais de 720 pontos de vendas no Brasil. Com faturamento de R$ 81.185 bilhões em 2021 e mais de 96 mil colaboradores, o Grupo é o maior distribuidor de alimentos do país, um dos maiores varejistas de capital aberto e umas das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira. Seu foco é oferecer alimentação de qualidade e acessível à população.